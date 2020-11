Tu Dosis de NeuroVitamina

Los Dos Polos Mentales

Por Rocio Olvera

Alianza News

Hay una frase que suele ser usada muy a la ligera para describir a una persona que cambia de humor muy repentinamente. Ya saben, quizás su hermana, esposa, hijo llegó a casa de muy buen humor y, por alguna insignificancia, de repente comienza a gritar furiosamente. En un momento cómo ese es fácil mirarlos y exclamar, “¡Que bipolar eres!” Lamento decirles, queridos amigos, que el uso de esa frase es erróneo, ya que el estado de bipolaridad cerebralmente es muchísimo más complicado.

El trastorno de personalidad bipolar efectivamente se refiere a un estado mental en el que la persona sufre de cambios de humor extremos, pero no son tan simples como el estar feliz y después triste. Estos dos estados de ánimo son la depresión y la manía. Durante los tiempos de depresión, la persona sufre la falta de energía ni ganas de hacer nada, falta de apetito, insomnio, etc. Pero en el otro lado de la moneda, la manía, la persona tiene sentimientos de grandiosidad, padece de hipersexualidad, es impulsiva, y se siente invencible. A pesar de que estos sentimientos no parecen ser peligrosos a simple vista, en el caso de una persona bipolar están presentes al extremo y provocan comportamientos peligrosos sin consideración alguna por las posibles consecuencias. Para ponerles un ejemplo, imaginen a una persona que se siente tan poderosa y fuerte que puede escalar el Monte Everest, a pesar de que nunca ha escalado ni un cerro. Así que usa todos sus ahorros para comprar equipo de escalar y un boleto de avión, sin dar aviso al trabajo, dejando a sus hijos en cuidado de la vecina, y terminó gravemente herida tratando de escalar esa montaña.

Ya que la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica, ¿Qué ocurre en el cerebro para causar estos comportamientos tan ilógicos? Una de las teorías que aún está siendo estudiada por científicos es el imbalance de dopamina en la parte frontal del cerebro. La dopamina es un químico que produce señales de placer en el cerebro. Se piensa que el exceso de dopamina causa los síntomas exagerados de grandiosidad e hiperactividad; de otro modo, la disminución de dopamina causaría los síntomas de depresión. Es importante reconocer que no es simplemente el exceso o disminución de dopamina lo que causaría esta enfermedad, si no el hecho de que el nivel nunca está en balance para mantener un estado mental razonable consistentemente. He ahí el subibaja de dopamina que pasea por los dos polos mentales.

Hasta el momento no se sabe la causa del trastorno de bipolaridad, pero hay evidencia que sugiere un origen genético. Sin embargo, aún necesita ser estudiado más a fondo. Afortunadamente, existen medicamentos antipsicóticos que, aunque no proveen una cura, ayudan a estabilizar estos químicos en el cerebro para ayudar a que la persona pueda vivir una vida lo más normal posible.