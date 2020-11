Ser Diferente

A Quien Corresponda…

Por Roberto B Hernández

Alianza News

Tras una larga y penosa espera finalmente tenemos un nuevo Presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica Joseph Robinette Biden Jr. y Kamala Debi Harris como su vicepresidenta. Una vez más este país nos volvió a demostrar que es la tierra donde todo se puede tal y como lo ha hecho “Mámala” como la llaman entre sus familiares y amigos cercanos, la dedicación y el trabajo arduo y honesto le dieron a esta mujer de color hija de inmigrantes (Jamaiquino y Hindú) ocupar uno de los cargos con más altos y con más poder en el mundo después del Presidente. Es orgullo y satisfacción ser valorado y reconocido el trabajo de los inmigrantes en una mujer y que posee el privilegio de llevar el estandarte de la esperanza y un futuro prometedor con sociedades más abiertas y listas a romper cadenas de prejuicios obsoletos y sin fundamentos.

Un triunfo que sin duda refleja y seguirá reflejando el trabajo, la entrega y el cariño de miles de inmigrantes por este país, la esperanza y sueños que un día nos trajeron a este mismo se vieron reflejados en cada esquina de esta increíble nación y los amigos de esta alrededor del mundo. La esperanza de un futuro con sociedades donde todos podamos formar parte y ser escuchados los hicimos posible ese 3 de Noviembre en una de las elecciones mas importantes no solo en la historia de este país sino el mundo; en un mundo que cree en la igualdad y la no discriminación y maltrato. Unas elecciones que nos brindaron la oportunidad de un cambio e integración entre comunidades donde era imperativo llamar a la razón y aún más importante nuestro lado humano y moral.

Un cambio en el cual nuestra comunidad latina inmigrante quedó corta, un llamado al que no todos pudimos escuchar, un llamado a la razón, la integración y la moral de una raza inmigrante en busca de identidad, Un llamado al que muchos de nuestros hermanos latinos decidieron no escuchar e ignorar el abuso a nuestras familias en desgracia, el maltrato y completa degradación al espíritu humano al privarlos de su libertad en jaulas, la desintegración de familias al ser separadas de sus hijos desde meses hasta adolescentes, la humillación pública a nuestra comunidad latina inmigrante al ser llamados violadores, criminales y narcos. Nada de esto fue lo suficiente posible para hacer aun lado sus diferencias políticas y integrarse al cambio y la visión de una sociedad próspera y que avanza hacia la tan ansiada democracia, prefirieron votar y defender un régimen autoritario y de abuso lleno de mentiras y falsas promesas como lo es El Fascista de Trump y sus aliados. Al final del día el camino se sigue con o sin, lo que nos podemos ignorar el daño que esta gente a causado en nuestra comunidad no solo por su ignorancia y miedo político sino también su indiferencia y falta de compasión por los de nuestro color.

Solo los ojos del mundo y la historia nos dirán que parte nos tocó jugar en este rompecabezas, lo que sí les puedo adelantar es que el presente que estamos viviendo tiene cara de mujer y que la lesión de vida que nos trajo este 2020 terminó por romper lo que conocíamos como vida normal para traer esperanza y fe en un mundo más integral y consciente de nuestro planeta el cual tal vez nos cuesta más trabajo entenderlo pero estoy seguro que la satisfacción de vivir en él es lo mejor que nos podía pasar en esta vida, celebramos este 26 de Noviembre el habernos permitido llegar hasta aquí y a la tierra del SÍ SE PUEDE.

“Felicidades al ticket Biden & Harris y vaya mi admiración y agradecimiento a Kamala por guiarnos y dejarnos saber que con dedicación, trabajo y convicción nuestros sueños se pueden lograr”