Las voces expertas frente al COVID-19

Por Verónica Meza

Alianza News

CALIFORNIA.- Alianza Metropolitan News tuvo la oportunidad de formar parte de una conferencia de prensa organizada por Tzunu Strategies. El tema a tratar fue y sigue siendo: “Las voces frente al COVID-19-Series Informativas”. El moderador y periodista, Armando Carmona, logró reunir a voces expertas en diferentes áreas que atañen a la comunidad, y que están presenciando el alcance masivo del Nobel Coronavirus en el Estado de California.

Esta conferencia tocó aspectos importantes que incluyeron: el racismo anti-inmigrante que enfrenta la comunidad asiática-americana. El miedo de los inmigrantes de acercarse a los centros de salud, la pérdida de trabajo, y el estatus de protección temporal (TPS) que permite a algunos inmigrantes permanecer en los Estados Unidos. Así como las condiciones de riesgo en la que viven los niños en los centros de detención, y los inmigrantes que viven en las calles en espera de una audiencia de inmigración.

Los Estados Unidos es un país formado por inmigrantes. Los abuelos emigraron, sus hijos crecieron aquí, otros nacieron en este país; y así tenemos a la mayoría de la población, hijos de padres inmigrantes. Eso precisamente, es lo que ha hecho de los Estados Unidos un país diverso, fuerte y exitoso. Por lo tanto, en tiempo de crisis de salud, crisis social y económica que se conectan entre sí, y que atañen a este país, no se debería estigmatizar a diversas comunidades por su raza o apariencia física, “La comunidad asiática-americana está sufriendo de violencia por causa del Coronavirus. Los crímenes en el Estado de California han aumentado. Han agredido verbal o físicamente a ciudadanos estadounidenses, sólo por su apariencia asiática. Este virus, ha provocado que la comunidad, en las minorías, sea más vulnerable. No se le debería dar el nombre de virus asiático a esta pandemia que estamos viviendo”, comentó John C. Yang, presidente y director ejecutivo de la organización, Asian Americans Advancing Justice.

Asimismo, Berenice Constant, perteneciente a VP Government Affairs, AltaMed Community Clinics declaró que en el sector salud, se está trabajando arduamente para enfocarse en las necesidades de las comunidades inmigrantes. Es importante, que todos los inmigrantes sepan que pueden recibir servicios de salud, sin importar el estatus legal en el que se encuentren. El Gobernador de California, Gavin Newson, ha extendido para todos el Medicare o Medi-Cal. También pueden ser elegibles para recibir ayuda todos los jóvenes hasta los 25 años, sin importar su estatus legal. Muchos inmigrantes han dejado de buscar ayuda o acudir a los centros de salud por miedo a ser incluidos en una lista sugerida como carga económica del país, y en un futuro pueda repercutir en el proceso de aplicación de un estatus legal o en una deportación. Es importante que la comunidad latina, si está enferma o tiene síntomas del Coronavirus, acudan a los hospitales para recibir un tratamiento y salvar su vida. El Gobierno Federal está proveyendo exámenes gratuitos, sin importar el estatus legal, para detectar si se está infectado de Coronavirus. “Los centros comunitarios de salud tienen las puertas abiertas para todos, y la información se tiene en inglés y en español”, recalcó Berenice Constant.

Asimismo, Javier Hernández, director de Inland Coalition for Immigrant Justice, dijo que su organización está para apoyar a los inmigrantes en la parte moral y emocional, sobre todo cuando se sienten solos, quizá enfrentando una crisis de salud como la del Coronavirus; esta organización puede ayudarlos a hacer una llamada telefónica a los familiares en su país de origen, sin costo alguno.

Doris Landaverde, una beneficiaria del TPS (Estatus de Protección Temporal) y guardia de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, nos comentó claramente, de la falta de información que existe para las comunidades más vulnerables, los inmigrantes. Declaró con angustia, que hay mucho miedo de llenar la hoja de desempleo, ahora mismo que se han cerrado los centros de trabajo por la pandemia, porque no se sabe si va a ser considerado como carga pública y pueda afectar en la renovación de un permiso de trabajo o la tarjeta de residencia. “Los políticos no hablan en cómo ayudar a los más desamparados. Ahora que está parada la industria de hotelería, las granjas, los restaurantes sostenidas en su mayoría por inmigrantes y por personas sin un estatus legal, necesitamos más información y apoyo”, enfatizó Doris.

Mickey Donovan, abogado defensor de inmigrantes, Managing Attorney Immigrant Defenders, declaró que él y su organización están haciendo todo lo posible para posponer las citas de corte para todos los niños indocumentados que están detenidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, “Es importante que el gobierno entienda que los niños no pueden asimilar por qué sus casos de inmigración tengan que ser tratados a través de una video conferencia debido a que las visitas ante un juez de inmigración han sido canceladas por el COVID-19”, confirmó el abogado Donovan.

Asimismo, este experto legal comentó que los centros de detención de inmigrantes, incluyendo a los niños, no siguen las recomendaciones de salud para enfrentar esta pandemia. Las personas detenidas, no están separadas con seis pies de distancia. Tampoco el personal que atiende a todos los recluidos, no cuenta con mascaras, y se reúnen en la hora de su almuerzo sin seguir las reglas sanitarias de separación. Así también, hay una preocupación inmensa por todas las personas que viven en las calles de México esperando una audiencia por un juez de inmigración de este país. “En estos momentos, nuestra mayor preocupación son los ancianos que viven en las calles y que tienen un riesgo inmenso de contraer la enfermedad. Estamos pidiendo que se cancelen sus citas de corte de inmigración para proteger su salud, y posponerlas hasta que todo sane con respecto al Coronavirus”, afirmó el abogado Donovan.

La pandemia está aquí e independientemente de las creencias y conjeturas de cada individuo, debemos tomar la responsabilidad de nuestros actos y seguir las normas de salubridad que emitan los condados respectivos en los que habitamos. Nos queda como ciudadanos ser pacientes y rescatar los momentos familiares que nos pueden dar seguridad emocional en este tiempo de cuarentena. Recuerde acudir a su centro de salud comunitaria, si se siente enfermo(a), y pedir ser referido al lugar indicado para recibir el tratamiento de salud adecuado. Una visita a su centro de salud más cercano y la información oportuna puede cambiar una vida.

Los servicios señalados en este artículo, se encuentran localizados en diferentes ciudades de California, pero seguramente, los pueden referir a un centro cerca de su residencia actual.

-Altamed-servicio médico en su comunidad: (877) 462-2582.

-Inland Coalition for Immigrant Justice: (951) 665-8782. Website: https://ic4ij.org

-Immigrant Defenders: 213-634-0999. Website: https://www.immdef.org