Cabrera pretende llegar a los 500 jonrones y 3.000 imparables este año

Detroit (EE.UU.), 26 feb (EFE).- El toletero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, espera recuperar la forma en la temporada 2021 de las Grandes Ligas y conseguir varias marcas históricas, que todavía tiene a su alcance antes de pensar en la retirada.

Después de unas temporadas difíciles para Cabrera, el toletero criollo de 37 años, tiene la oportunidad de subrayar los logros que ha logrado a lo largo de su carrera.

La temporada 2021 que comenzará el próximo mes, Cabrera tiene la oportunidad de alcanzar dos hitos importantes, ya que está a 13 cuadrangulares de los 500, y a 134 imparables de los 3.000.

Dos objetivos que Cabrera espera lograr como declaró este viernes a los periodistas.

"Espero lograr ambas marcas, estoy mentalizado y preparado físicamente para lograrlo", subrayó Cabrera.

Agregó que su estrategia no será otra que trabajar duro el día a día y mantenerse fuerte tanto mentalmente como en el apartado físico y que las lesiones le respeten.

Cabrera fue el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2012 y 2013, y la última vez que estuvo impresionante con el bate fue en el 2016, cuando bateó para promedio de .316 con 38 cuadrangulares.

De 2017 al 2019 jugó sólo 304 juegos, ya que una variedad de lesiones limitaron su disponibilidad.

Sólo seis jugadores han alcanzado los 500 jonrones y los 3.000 imparables encabezados por el legendario Hank Aaron, los dominicanos Alex Rodríguez y Albert Pujols, Willie Mays, el cubano Rafael Palmeiro y Eddie Murray.

En la temporada reducida del 2020 conectó 10 cuadrangulares. En el 2019, sumó 139 imparables en 136 partidos.

El venezolano dijo que "Quiero estar sano, quiero dar lo mejor de mí y quiero hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar partidos".

Agregó que ha hablado con el toletero dominicano Nelson Cruz sobre algunos de sus hábitos de trabajo.

Cruz, de 40 años, sigue siendo uno de los mejores jonroneros que hay actualmente en las Grandes Ligas.

"Me encanta jugar béisbol", subrayó Cabrera y agregó que "Me encanta divertirme en el campo. Salir todas las noches, por eso creo que esta temporada estoy en buena forma para alcanzar las dos metas que me he propuesto".