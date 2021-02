Farruko lanza "Premium", proyecto musical de temas con Myke Towers y El Alfa

San Juan, 26 feb (EFE News).- El reguetonero puertorriqueño Farruko ha lanzado este viernes "Premium", un proyecto musical con sus dos nuevos sencillos, "Oh Mamá" y "XOXA", que incluirá en su próxima producción, "167", disco que adelantó a Efe presentará todas sus facetas como cantante de otros géneros, incluyendo la salsa.

