Dimite Richard Carranza, titular del Departamento de Educación de Nueva York

Nueva York, 26 feb (EFE News).- El titular del Departamento de Educación de Nueva York, Richard Carranza, de origen mexicano, ha renunciado a su cargo efectivo el próximo 15 de marzo, tras tres años en los que ha dirigido el sistema público de educación más grande de la nación.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, hizo este viernes el anuncio durante su habitual conferencia de prensa, acompañado por Carranza, nieto de emigrantes mexicanos que llegó a Nueva York en marzo de 2018 desde Houston, donde era el superintendente del sistema de escuelas, el séptimo más grande de la nación.

"Ha sido un honor para toda la vida servir como canciller y desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerles por la oportunidad de servir a sus hijos y a los míos", indicó el educador, de 54 años, que llegó a esta ciudad acompañado por su pasión por la música, ya que ha sido mariachi desde niño.

Carranza, que hacía un esfuerzo por hablar y contener el llanto, aseguró que aunque no nació ni creció en la ciudad se siente neoyorquino.

"Sé que la pandemia no ha sido fácil para ti ni para ningún neoyorquino. No se equivoquen, soy neoyorquino, aunque no por nacimiento sino por elección" dijo tras lo cual dio a conocer que es un neoyorquino que ha perdido 11 familiares y amigos de infancia por la pandemia "un neoyorquino que, francamente, necesita tomarse un tiempo para llorar".

"Siento que puedo tomarme ese tiempo ahora por el lugar en el que estamos y el trabajo que hemos hecho juntos", indicó el jefe de Educación de Nueva York, con más de un millón de estudiantes, en su mayoría afroamericanos y latinos.

Sin embargo, el periódico New York Times asegura que la inesperada salida de Carranza obedece a desavenencias con De Blasio por la iniciativa del educador de poner fin a la segregación en las escuelas públicas, sin un plan firme, algo que no concretó.

Carranza prometió desde su primer día al frente del Departamento de Educación abordar la segregación arraigada en las escuelas de la ciudad, mientras que el alcalde ha evitado en gran medida incluso usar la palabra, señala el rotativo.

No obstante, destaca que el educador jugó un papel importante para garantizar que la ciudad fuera el primer gran distrito del país en reabrir completamente las escuelas en septiembre pasado y octubre.

También que ha mantenido mejores relaciones con algunos dirigentes sindicales de maestros que el propio De Blasio y que ayudó a negociar con esas poderosas uniones para reabrir las aulas.

Asegura el Times que las desavenencias con De Blasio también fueron en el tema de quién tenía la última palabra sobre las principales decisiones educativas, en un sistema público que es controlado por el alcalde.

De acuerdo con el rotativo, según fuentes con conocimiento directo del incidente, los problemas llegaron a un punto crítico a principios de febrero, durante una acalorada conversación entre Carranza y De Blasio sobre el futuro de las clases para estudiantes dotados y talentosos.

Asegura que tras esa discusión, Carranza redactó una carta de renuncia, pero no renunció de inmediato.

"En mi cultura no se dice adiós, se dice hasta luego", indicó el educador tras dar conocer hoy su renuncia.