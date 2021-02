El fundador de Blackwater violó el embargo de armas de la ONU a Libia

Washington, 19 feb (EFE News).- El mercenario Erik Prince, fundador de Blackwater y cercano al expresidente Donald Trump, violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Libia en 2019, según un informe confidencial de esta organización difundido este viernes por The New York Times y The Washington Post.