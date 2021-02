"Patria y vida", una canción contra los que "trancan el dominó" en Cuba

Miami, 17 feb (Efe News).- Cuatro populares cantantes cubanos, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, y el grupo Gente de Zona unieron sus voces en la canción "Patria y vida", en la que condenan los más de 60 años de "represión" y de "dignidad pisoteada" en Cuba y hacen votos por un "nuevo amanecer".

Desde el título, una contraposición al lema "Patria o muerte" del régimen, hasta la última palabra, la canción que debutó hace sólo unas horas en las plataformas musicales, acompañada de un video, es abiertamente contraria al Gobierno de Cuba y a sus políticas.

"No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida", cantan estos artistas en la canción.

El estribillo recurre al juego de dominó, muy popular entre los cubanos, para lanzar un mensaje de cambio: "Se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó".

"Ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando", dice la canción en referencia al régimen surgido tras el triunfo de la revolución en enero de 1959.

Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky manifiestan cantando su apoyo al Movimiento San Isidro, formado por jóvenes artistas que protestan pacíficamente contra dos leyes de 2018 y 2019 que coartan la libertad de expresión y han despertado la solidaridad de ciudadanos comunes.

Incluso, en la letra de "Patria y vida" se menciona la irrupción de agentes de a Seguridad del Estado el 26 de noviembre a la sede de la agrupación para reprimir a los acuartelados que leían poesía y participaban en una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

"Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el Movimiento San Isidro continúa puesto", cantan los intérpretes de "Patria y vida", todos ellos muy populares en Cuba y en Miami, donde está la mayor parte del exilio político y una gran comunidad de emigrados de la isla.

"¿Qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?", dice "Patria y Vida" en una referencia a la reciente reforma monetaria.

Los artistas de "Patria y Vida" hablaron por las redes sociales de lo que les ha movido a unir sus voces.

"Se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó el encarcelamiento, se acabó la tortura, se acabó la prisión, se acabó de no dejarte ser como tú eres', dijo Yotuel Romero.

Descemer Bueno señaló que "ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura".

Desde Cuba, El Osorbo publicó en sus redes que se trata de "un himno de guerra".