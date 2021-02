Fonsi da anticipo de nuevo disco con “Vacío”, colaboración con Rauw Alejandro

Miami, 16 feb (EFE News).- En medio de los ensayos para Premios Lo Nuestro y llenos de expectativas sobre un año que anticipan “explosivo” para la música, los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Rauw Alejandro presentaron a Efe el tema “Vacío”, una canción inspirada en “A puro dolor”, uno de los mayores éxitos del año 2000.

“Estaba en mi casa como compongo siempre, con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban demasiado como ‘A puro dolor’. Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que en vez de pelear con lo que estaba saliendo debía incorporarlo”, contó Fonsi sobre el proceso creativo de la canción, que es el primer sencillo de su próximo disco.

“El compositor de ‘A puro dolor’,Omar Alfano, es un gran amigo y lo llamé de inmediato”, recordó el artista, quien recibió la luz verde y en conjunto con sus productores de los últimos años, los colombianos Andrés Saavedra y Mauricio Rengifo, creó la columna vertebral de la canción.

“Le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el flow. Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó”, reveló Fonsi.

A su lado estaba el artista urbano, que se ha caracterizado por inyectarle romance y hip-hop a su reguetón y su trap.

“Vacío” es la segunda gran colaboración de Rauw Alejandro en tres semanas. A finales de enero sacó “Baila conmigo”con Selena Gómez.

Para él, lo que le ha llamado la atención a “genios de la música, como este señor - dijo apuntando a Fonsi- es que me esfuerzo en hacer sentir al público que estoy ahí con ellos. Siempre quiero que la gente diga ‘Rauw me entiende. Sabe lo que estoy sintiendo’”, manifestó.

Los artistas estrenarán “Vacío” el jueves en la entrega de Premios Lo Nuestro en la ciudad estadounidense de Miami.

DEL DIRECTOR DE DESPACITO

El vídeo de “Vacío” es diferente a los que Luis Fonsi tiene acostumbrados a sus fans. Los colores son apagados y la fiesta está dominada por el duelo de un dolor en el corazón.

El director Carlos Pérez, artífice de la producción visual de “Despacito”, entre muchísimos otros, escogió un túnel que conecta por debajo de las aguas de Bahía Vizcaína a las ciudades de Miami y Miami Beach, como el escenario principal del vídeo.

“Es la primera vez que se filma allí y fue una pesadilla en lo que se refiere a permisología y el resto de la logística, pero Carlos siempre sabe cómo transmitir visualmente lo que yo quise transmitir con la canción. El efecto de desolación que se siente cuando uno quiere rumbear para acabar con la tristeza, pero no funciona, está ahí”, indicó Fonsi.

Los artistas coincidieron en destacar que el vídeo también representa lo que ha sido su experiencia creativa durante la pandemia.

“Yo me he dedicado a entender más a la gente y a mí mismo. Entender que en estos momentos el público disfruta más de historias, de temas con los que se puedan identificar”, afirmó Rauw.

SU DISCO MÁS LIBRE

Fonsi, por su parte, descubrió que los meses de confinamiento alimentaron su pasión por experimentar e innovar. “Cada uno de mis discos ha partido de un lugar diferente. Este que viene nació en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos”, explicó.

“Al tener más tiempo para estar con la familia, con los amigos y conmigo mismo en el estudio sentí que tenía más libertad que nunca para probar cosas y siento que salieron canciones muy interesantes. Algunas nunca se grabarán para que las escuche el público, pero le abrieron las puertas a otras”, agregó.

La meta es que la producción salga a finales de 2021, aunque “cualquier cosa que diga ahora puede cambiar”, afirmó el artista, quien agregó que ya todos los temas están grabados y listos. Sin embargo, la fecha del estreno del disco dependerá del curso que tome la pandemia y la estrategia que decida con su equipo.

Aun así, se le hizo fácil escoger a “Vacío” como el punto de partida y reveló que “me gusta porque no he conseguido cómo definirla musicalmente”.

“Siento que no cabe en ningún género y que le rinde homenaje a ‘A puro dolor´, pero también abraza el sonido actual. El nuevo pop”, puntualizó.