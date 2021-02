Nicky Jam interpretará al gato "Butch" en el filme "Tom y Jerry"

San Juan, 12 feb (EFE News).- El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam anunció este viernes que interpretará a un gato callejero de nombre "Butch" en la próxima película de "Tom y Jerry", que se estrenará en los cines y la plataforma de vídeos HBO Max el 26 de febrero próximo.

"Recuerdo haber crecido viendo los dibujos animados de 'Tom y Jerry', y nunca en un millón de años pensé que sería parte de esto en una nueva aventura reinventada que tiene lugar en esta época", expresó Nicky Jam en un comunicado de prensa.

"Me llena de emoción que mis hijos también vean esta película, sabiendo que su papá tuvo un papel", agregó el artista.

Como "Butch" en "Tom y Jerry", la nueva aventura de Warner Bros, Nicky Jam enfrentó un nuevo desafío: la actuación de voz.

Según el comunicado, el artista logró dominar los matices del oficio, ofreciendo una actuación digna de un profesional.

En los pasados años, Nicky Jam se ha abierto camino silenciosamente dentro de la actuación, primero en su serie biográfica "Nicky Jam: El Ganador" y después en papeles secundarios en diferentes películas como "xXx: Return of Xander Cage Lazarus" (2017) y "Bad Boys for Life Bad Boys for Life Zway-Lo" (2020).

Para el filme, su director, Tim Story, reactivó una de las rivalidades más queridas de la historia del entretenimiento entre el gato Tom y el ratón Jerry.

Según se reveló este viernes sobre la trama del filme, cuando Jerry se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de "la boda del siglo", Kayla -la organizadora del evento- contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped.

La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kayla, la boda y, posiblemente, al hotel mismo.

En su reparto la película, para la cual Kevin Costello escribió el guión basado en los personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera, cuenta con Chloe Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong.