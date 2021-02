Cuentas médicas ahogan a inmigrante que ha perdido 10 familiares por covid-19

Phoenix (AZ), 9 feb (EFE News).- Un hombre en Arizona afronta la exorbitante cuenta de casi tres millones de dólares en facturas “que no paran de llegar” por la hospitalización de sus padres, quienes enfermaron de coronavirus hace seis meses y uno de ellos perdió la vida.

“Los recibos no se detienen. Se adeudan dos millones ochocientos mil dólares en cuentas médicas. Los hospitales no quieren hablar conmigo porque alegan que no soy el paciente. Mi madre legalmente es la responsable y solo se siente mortificada”, dijo a Efe Ricardo Aguirre, quien ha perdido 10 familiares por la covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Mencionó que después de sufrir el dolor de perder a su padre, José de Jesús, de 67 años, quien murió en septiembre de un paro cardiaco debido a complicaciones del virus, tiene que lidiar con los recibos de los hospitales, que fueron transferidos a su madre Martha Guadalupe, quien también se contagió y estuvo hospitalizada un largo periodo.

"De mi madre debo 700.000 dólares y de mi padre tengo una cuenta de dos millones de dólares, más otras cuentas. Si no pago nos dijeron que nos quitan la casa”, asegura Aguirre, quien aún no ha podido reactivar su “food truck” de comida mexicana.

“Estamos esperando que nos den permiso para poder empezar con el negocio”, comentó el mexicano, quien se vio obligado a cerrar el restaurante propiedad de la familia, "Tamales y Tacos Puebla", debido a la crisis derivada de la pandemia.

Aguirre indicó que “ha hecho de todo” intentando lograr un acuerdo con los nosocomios y que se puedan reducir las cuentas, ya que sus padre contaban con el beneficio de Medicare y seguros médicos, de los cuales asegura deben “remanentes”.

Ante esta situación, el padre de cuatro hijos dijo que quizá el “calvario” que está viviendo podría deberse a la discriminación que ejercen los hospitales contra los hispanos que enferman de coronavirus.

“Puede ser que se deba a la discriminación, porque fácilmente me pudieron haber dicho que existen fondos federales o del Gobierno para ayuda a personas que enfermaron de coronavirus”, afirmó.

Actualmente, el inmigrante dijo que está recibiendo orientación para poder acceder a los fondos de ayuda del Gobierno, o las conocidas cuentas de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), ya que si los hospitales han recibido algún tipo de subvención o fondos de ayuda en general, no deben facturar a los pacientes vulnerables a la covid-19

La HRSA, entidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, es la principal agencia federal encargada de mejorar el acceso a los servicios de atención médica para las personas que no tienen seguro médico, están aisladas o son médicamente vulnerables.