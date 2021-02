Mahomes admite que la derrota en el Super Bowl marcará el resto de su carrera

Kansas City (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El mariscal de campo Patrick Mahomes dijo un día después de salir derrotado en el Super Bowl LV, que los Kansas City Chiefs perdieron por paliza de 9-31 ante los Tampa Bay Buccaneers, que la derrota nunca tendría que haberse dado y que marcará el resto de su carrera profesional.

"No será una derrota que olvidaré en un par de temporadas, sino me marcará para el resto de mi carrera profesional", declaró este lunes Mahomes. "Fue una aberración de partido, habíamos preparado todo y luego en el campo no salió nada".

Además, el ambiente dentro del vestuario después del partido no fue el mejor, dado que todos tenían la sensación de que no fueron los Buccaneers los que ganaron el partido, sino ellos quienes lo entregaron.

"Hubo una mala sensación en ese vestuario después del partido", subrayó Mahomes a los periodistas. "No quieres volver a tener esa sensación, sobre todo porque sabemos todo el potencial que hay dentro del equipo y no tiene nada que ver con la imagen que dimos el domingo por la noche".

Mahomes reiteró que la derrota no era el final de ningún ciclo, sino un capítulo que les permitiría mejorar de cara al futuro y volver con más fuerza.

El joven mariscal de campo de los Chiesf atribuyó a la buena defensa de los Buccaneers el hecho que jugase el peor partido de su carrera profesional, por lo que su vuelta será rápida después que su prometida Brittany Matthews dé a luz al primer hijo de la pareja.

Mahomes dijo que sus planes inmediatos son comenzar a trabajar para mejorar de cara a la próxima temporada.

Mahomes lanzó para 4.740 yardas y 38 touchdowns en la temporada regular, pero los Chiefs no lograron anotar un touchdown contra los Buccanners el domingo por primera vez desde que él se convirtió en titular en el 2018.

"Voy a mirar la grabación y tratar de encontrar formas de mejorar", reiteró Mahomes. "Obviamente cuando los equipos vean el plan defensivo de los Buccaneers y lo bien que funcionó van a intentar hacer las mismas cosas".

Mahomes adelantó que esa debilidad descubierta al equipo significa que todo el equipo tendrá que encontrar formas de superarlo.

"Es la evolución de nuestra ofensiva en lo que tendremos que hacer mejores cosas y ser más eficientes", anticipó Mahomes. "Eso realmente va conmigo y no siempre busco la gran jugada, sino que solo encuentro formas de mover la pelota por el campo".

Mahomes insistió que trabajará para tomar lo que la defensiva le da a los Chiefs en lugar de enfocarse en la gran jugada.

"Pensé que hice un buen trabajo hacia el final de la temporada de ser más eficiente", explicó Mahomes. "Obviamente no hice eso en el Super Bowl, pero voy a tratar de encontrar formas de mejorarme. de esa manera. Solo ser más eficiente, tomar lo que hay, especialmente cuando estos equipos están jugando coberturas tan profundas contra nosotros".

El mariscal de campo, que ya tiene garantizados 450 millones de dólares con una extensión de 10 temporadas a partir de la del 2022, insistió que había llegado el momento de ser más agresivos en cada partido.

"Es algo con lo que tengo que luchar porque tengo una naturaleza muy agresiva y quiero tener la gran obra. Pero mientras miro la película del partido y me estudio de verdad, tendré que mejorar en eso para poder ser un mejor mariscal de campo al final del día, algo que no sucedió en el Super Bowl LV", afirmó.