Panel de jueces permite a EEUU expulsar a menores no acompañados en frontera

Los Ángeles, 29 ene (EFE News).- Un panel de jueces de circuito en Washington DC permitió este viernes que agentes fronterizos expulsen a niños indocumentados no acompañados que ingresen al país, con lo que detienen una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado estas acciones.

Los jueces Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker del Tribunal de Circuito de Estados Unidos en la capital echaron abajo la prohibición emitida en noviembre pasado por el magistrado Emmet Sullivan, que falló en favor de los menores no acompañados que eran sujetos de expulsión bajo una norma establecida por la emergencia sanitaria de la covid-19.

La decisión de hoy el panel de magistrados, todos nombrados durante la gestión del hoy expresidente Donald Trump, permite a la actual Administración demócrata continuar con las políticas de expulsión en la frontera establecidas por el Gobierno anterior.

En marzo pasado, el hoy exvicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la principal agencia sanitaria del país.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ambas fronteras han expulsado del país a la mayoría de migrantes que son detenidos entrando de forma indocumentada, entre ellos niños no acompañados.

La norma ha sido duramente criticada por legisladores hispanos como Julián Castro, quien aseguró en noviembre pasado que la decisión de expulsar a estos menores violaba acuerdos internacionales. "Incluso deportaron a niños a México cuando venían de otros lugares”, señaló

En la orden de noviembre, Sullivan dijo que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y ser llevados a refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.

El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en nombre de un guatemalteco de 15 años que ingresó solo al país en agosto pasado.

Según datos de CBP, en septiembre pasado más de 48.000 migrantes fueron expulsados bajo la normativa en cuestión en la frontera sur, y un reporte de octubre del diario The New York Times aseguró que más de 200 niños que no eran mexicanos fueron expulsados por los agentes de CBP hacia ese país.

Lee Gelernt, el principal abogado de ACLU en esta demanda, le dijo hoy a la cadena CBS que continuarán litigando el caso en nombre de estos niños vulnerables no acompañados, pero que espera que la Administración del presidente Joe Biden "no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la Administración Trump”.

Para este viernes se esperaban los anuncios sobre inmigración de la nueva Administración Biden, pero consultada al respecto la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó el jueves que "será la próxima semana".