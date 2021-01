Demandan a Policía por muerte de hispano que se asfixió en auto patrulla

Portland (OR), 29 ene (EFE News).- La hermana de un hombre hispano que murió después de pasar 241 días inconsciente desde que fue encontrado con el cinturón de seguridad alrededor del cuello en la parte trasera de un coche de patrulla demandó este viernes por negligencia a la Policía de Eugene, en el estado de Oregón.

La demanda federal, presentada en el Tribunal de Distrito en Eugene por Isabel M. Milhalich, alega que la policía no hizo nada cuando el detenido estaba sufriendo una crisis de salud mental. Sostiene que la policía que lo llevaba detenido no lo aseguró adecuadamente en el asiento trasero de la patrulla para garantizar su transporte seguro a un hospital, no monitoreó su conducta ni llamó a una ambulancia para atenderlo adecuadamente.

Michael Amador Sánchez, de 34 años, murió el 18 de septiembre de 2019 tras pasar 241 días inconsciente desde que se asfixiara el 30 de enero de ese año al envolver el cinturón de seguridad alrededor de su cuello en la parte trasera del coche de la policía de Eugene después de ser arrestado como supuesto responsable de provocar un incendio que no dejó víctimas.

Después de que el cuerpo de bomberos de Eugene informara a la policía que había un individuo a poca distancia de una carretilla en llamas cerca de una serie de negocios, Sánchez fue detenido cuando se alejaba a pie de la escena, donde los bomberos extinguieron rápidamente el fuego.

Según el informe, Sánchez estaba sufriendo un ataque psicótico ya que, al ser esposado, empezó a golpear su cabeza contra el asfalto hasta que consiguieron meterlo en el coche de patrulla y llevarlo al hospital, a donde llegó inconsciente.

Según los protocolos, los detenidos deben ser transportados con un cinturón de seguridad a menos que peligre la seguridad o el detenido sea incapaz de usarlo.

Sánchez había sido diagnosticado con bipolaridad y ataques psicóticos antes del suceso.

La demanda pide seis millones de dólares en daños no económicos y tres millones de dólares por daños económicos, así como daños punitivos no especificados.