Artistas celebran la histórica llegada de una mujer a la Vicepresidencia

Nueva York, 27 (EFE News).- Un grupo de artistas, lideradas por la cubana María Magdalena Campos Pons, celebran la llegada a la Vicepresidenta del país de la primera mujer, de origen negro y asiático, Kamala Harris, en un vídeo que incluye fotos que muestran las luchas de este colectivo en diversas etapas de la historia.

El filme de tres minutos "When We Gather" o "Cuando nos juntamos" muestra a siete mujeres en distintos lugares como Brooklyn, Nashville y Houston, vestidas de blanco, que giran su cuerpo en contra de las manecillas del reloj mientras se escucha un poema en la voz de una mujer.

El vídeo, parte de un proyecto de arte multifacético, será transmitido por whenwegather.art desde hoy al 15 de febrero, rinde tributo a las heroínas del pasado, las visionarias del presente y las líderes del futuro, inspirado en Kamala Harris.

Al estreno del cortometraje le seguirá When We Gather: Together, un programa interactivo que contará con una conversación sobre el filme, entrevistas con los involucrados y actuaciones adicionales.

El vídeo comienza con fotos de esclavas en diversas facetas entre ellas trabajando campos de algodón o niñeras, y a medida que pasa el tiempo a otras mujeres como enfermeras, en el ejército, luchando por el voto, mejores salarios y otros derechos y al final, en la época actual, rostros de féminas de diversos grupos étnicos hasta cerrar con el de Harris.

Luego de que Harris aceptara la nominación a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata en noviembre, Campos Pons soñó con un grupo de mujeres que danzaban como un ritual en torno a la Casa Blanca. "Las mujeres decían ¿a dónde vamos?. A la casa del pueblo" al referirse a la Casa Blanca, dijo a Efe la cubana, radicada en Nashville.

Entre el grupo de mujeres vio a dos amigas, también "performers" a las que llamó y contó su sueño. Las mujeres decidieron hacerlo realidad pero la pandemia no les permitía convocar a un nutrido grupo de mujeres alrededor de la Casa Blanca, recordó la educadora y artista.

"Para mí fue una cosa muy hermosa, porque parecía un rito de sanación, de eliminar energías negativas y todas hacían un movimiento en contra de la dirección del reloj, alrededor de la Casa Blanca y se pasaban entre ellas una cinta azul", afirmó.

Campos Pons, catedrática en la Universidad Vanderbilt en Nashville, luego de haber enseñado en Boston y en su país, explicó que se vistieron de blanco como las sufragistas.

Explicó que otras artistas, dos de ellas de Nueva York, fueron llamadas a participar en el vídeo, sugerido por la galería Wendi Norris en San Francisco, y producido todo por mujeres.

"La idea central del proyecto es que es un llamado a la acción. Lo que propongo no es una idea esotérica, la idea es que cuando estamos juntos sentimos el poder, la fuerza y energía que sostiene el uno al otro y que con eso se pueden hacer cosas positivas.