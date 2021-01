Las frases más significativas del discurso de Biden

Washington, 20 ene (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este miércoles un potente discurso en su investidura tras jurar su cargo, en el que hizo un llamado a la "unidad" para cuidar la "frágil y preciosa" democracia.

Estas son las frases más destacadas en su intervención, de 21 minutos.

DEMOCRACIA

"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido".

RENOVACIÓN

"Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución".

DEFENDER LA VERDAD

"Hay verdad y mentiras. Mentiras dichas por poder y por beneficios. Y cada uno de nosotros tiene una obligación y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y especialmente como líderes (...) para defender la verdad y derrotar las mentiras".

MOMENTOS DIFÍCILES

"Amigos, este es un momento de prueba. Todos los colegas con los que he servido en la Cámara y el Senado aquí, sabemos que el mundo nos está viendo hoy. Estados Unidos ha sido puesta a prueba y saldremos más fuertes"

KAMALA HARRIS

"Hoy marcamos la jura de la primera mujer en la historia elegida como vicepresidenta. Que no me digan que las cosas no pueden cambiar".

UNIDAD

"El desacuerdo no debe llevarnos a la separación. Sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia (...). Debemos terminar esta guerra no civil".

RECONCILIACIÓN

“Seré el presidente de todos los estadounidenses. Lucharé tan duro por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron".

LIDERAZGO

"Lideramos no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo".

CRISIS

"Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta cascada de crisis de nuestra era. ¿Nos levantaremos para la ocasión? ¿Seremos capaces de superar este hora extraña y difícil".

ALIADOS INTERNACIONALES

"Repararemos nuestras alianzas y nos implicaremos con el mundo de nuevo, no para encarar los desafíos de ayer sino con los retos de hoy y mañana".