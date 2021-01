Padilla llega al Senado con la idea de dar la ciudadanía a los indocumentados

Los Ángeles, 15 ene (EFE News).- Indocumentados que trabajan en áreas consideradas esenciales en plena pandemia de la covid-19 deben obtener un camino a la ciudadanía y ser incluidos en el gran paquete de ayuda que se espera esta primavera, consideraron este viernes el senador electo Alex Padilla y el congresista Joaquín Castro.

“Los hemos catalogado como esenciales y tenemos la obligación de tratarlos como esenciales”, subrayó Padilla, que reemplazará a Kamala Harris en la silla del Senado por California a partir de la próxima semana.

“Eso significa que inmigrantes indocumentados que estuvieron o están en las lineas de esta pandemia merecen protecciones no solo contra la covid y protecciones laborales, pero la seguridad de un camino hacia la ciudadanía”, detalló el primer hispano que llegará a la Cámara Alta por el Estado Dorado.

En este sentido, el congresista por Texas también advirtió que la en Washington deberán trabajar juntos para garantizar que las familias inmigrantes estén incluidas en los planes de recuperación económica.

“Ellos cumplieron y ahora tenemos que cumplirles”, enfatizó el legislador.

EN LA PRIMERA LINEA DE ATAQUE

Un reciente estudio realizado por el grupo FWD.us, mostró que más de dos tercios de los indocumentados en edad de trabajar tienen empleos de primera línea y considerados esenciales para la lucha contra la covid-19.

La investigación también encontró que casi un millón de trabajadores esenciales son "soñadores" protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y que desde la campaña, el presidente electo Joe Biden y Harris prometieron proteger.

Lorella Praeli, presidenta de Community Change Action, organización que hace parte del pedido, explicó que la estrategia que se quiere desplegar contiene los diferentes esfuerzos que hay tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para legalizar a los grupos como los “soñadores”, los amparados por Estatus de Protección Temporal (TPS) o los trabajadores agrícolas.

“No es este o el otro… nuestra meta es avanzar con todos”, indicó Praeli.

UN “FAST TRACK” PARA LOS INDOCUMENTADOS ESENCIALES

No obstante, tanto Padilla como Joaquín Castro y los activistas coinciden en que debe haber una consideración especial para estos indocumentados que han expuestos sus vidas en esta pandemia al quedarse en sus trabajos esenciales. Una especie de “fast track” (vía rápida).

“Cuando hablamos de 'fast track' es considerarlos inmediatamente en este debate, y luego no tenerlos esperando en un proceso temporal, es darles acceso inmediato a una tarjeta de residente que los pondría en el camino a la ciudadanía”, indicó Angélica Salas, directora la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que también se unió al llamado.

Para Padilla la realidad y las prioridades reveladas por la pandemia del coronavirus hicieron del momento “la oportunidad perfecta” para tratar con temas del estatus de indocumentados y de vías a la ciudadanía que inmigrantes que han trabajado por muchos años, han pagado impuestos, merecen.

“Vamos a hablar con la administración y líderes del congreso para pasarla”, se comprometió el senador electo que hoy recordó la lucha de sus padres, inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades.

Consigna con la que se comprometió Mary Kay Henry, presidenta del sindicato SEIU: "Es hora de aprobar una reforma migratoria justa y humana que pondrá a los indocumentados esenciales trabajadores en una vía rápida hacia la ciudadanía. Es la única forma en que podremos enfrentar la pandemia".

El llamado se da justo cuando el avance de la pandemia no parece detenerse en Estados Unidos, con más de 23 millones contagios identificados y cerca de 400.000 fallecidos relacionados con la enfermedad, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

“Trabajadores inmigrantes latinos contraen covid-19, incluso ahora, y se están muriendo de manera desproporcionada, porque muchos de ellos no pueden trabajar en casa, sus trabajos no tienen permisos por enfermedad y no pueden tomarse días libres”, destacó Castro.

Los trabajadores indocumentados quedaron excluidos de los dos paquetes de ayuda económica firmados por el presidente Donald Trump, una decisión criticada por los activistas y legisladores, que esperan que el nuevo gobierno demócrata no decida seguir.

UN JUICIO POLÍTICO QUE DISTRAE

En la conferencia de prensa, Padilla fue cuestionado sobre si el próximo juicio político contra el presidente Donald Trump por "incitación a la insurrección” podría desviar la atención del Senado para discutir una propuesta de reforma migratoria.

“El senado puede hacer las dos cosas”, respondió el líder hispano, instando a sus futuros compañeros a trabajar para proteger a todos los Estados Unidos, lo que incluye a millones de familias indocumentadas.