Teresa Ruiz: "Todos los latinos esperamos que Biden cumpla sus promesas"

Los Ángeles, 15 ene (EFE News).- La actriz mexicana Teresa Ruiz, que cambia la mirada violenta de "Narcos: México" por el drama fronterizo y de acción de "The Marksman", aseguró a Efe que "todos los latinos" confían en que el presidente electo Joe Biden cumpla sus promesas sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

Fotograma cedido por Briarcliff Entertainment donde aparecen David DeLao (i) como Coyote, Teresa Ruiz (c) como Rosa y Jacob Pérez (d) como Miguel, durante una escena de la película "The Marksman" que se estrena hoy viernes en EE.UU. EFE/Briarcliff Entertainment /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS