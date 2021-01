Natti Natasha y Prince Royce rompen sus esquemas en su primera colaboración

Miami, 14 ene (EFE News).- Natti Natasha y Prince Royce lanzaron este jueves "Hasta que salga el sol" su primera colaboración después de "mucho esfuerzo", con la que, según dijeron ambos artistas a Efe, esperan demostrar su versatilidad y su deseo de romper sus "propios esquemas" en el nuevo año.

"Yo llevaba mucho tiempo atrás de Royce, pero no habíamos conseguido una canción que estuviera a su altura y a la expectativa de la gente que tenía muchas ganas de vernos y escucharnos juntos", contó Natti Natasha, quien fue la que inició el proyecto.

"Hasta que salga el sol" le llegó el mismo día que filmaba con Royce el remix de "Ayer me llegó mi ex", del artista urbano argentino Keisha. "En cuanto la escuché le dije a (mi manager) Raphy Pina" que era la perfecta para que la hiciéramos juntos".

El llamado Príncipe de la bachata explicó que cuando recibió la propuesta dijo "sí, de inmediato", y esa misma noche nació un tema con el que quieren plantar una bandera en nuevas fronteras artísticas musicales y visuales.

"Es una canción diferente a lo que los dos hemos hecho en el pasado. Aunque tiene la base del reguetón, es mucho más lenta, muy romántica, sexy, pero con letras limpias. Lo hicimos pensando para que lo disfrute nuestro público de todas las edades", agregó Natti.

"Hasta que salga el sol" es un híbrido entre el reguetón romántico y el pop "vintage". La energía y la frescura recuerda al merengue de los 90 y los arreglos tienen la sensibilidad urbana "light" que están incorporando muchos artistas de música latina bailable.

"Ahora que viene el día de los enamorados -el 14 de febrero-, es perfecta para dedicar", aseguró Royce. Los dos esperan que el tema se convierta en un clásico para celebrar a los grandes amores de la vida.

UN 2021 MÁS ARRIESGADO

La colaboración entre Natti y Royce representa para los dos un paso hacia la dirección que quieren dar a sus carreras en este 2021.

"Mi resolución para este año es atreverme a hacer más música que sea cada vez más yo. No que lo que he sacado en estos 10 años de carrera no haya sido auténtico, sino que soy de esas personas que me guardo las cosas, pienso mucho antes de sacar cualquier música", indicó Royce.

"Con esto del covid pasé mucho más tiempo con mi familia, con mi esposa. Me quiero enfocar en tener un balance", explicó. También quisiera expandir sus negocios más allá de la música con inversiones en diferentes sectores.

La cantautora dominicana sueña con superar retos cada vez más ambiciosos: "No es por demostrarle nada a nadie, sino a mí misma. Me gusta hacer cosas difíciles y darme cuenta de que puedo cumplir con lo que me propongo, sea lo que sea".

"Hasta que salga el sol" cuenta con un video muy artístico, producido y dirigido por Carlos Pérez, el aclamado director de los componentes audiovisuales de éxitos como "Despacito" y "Dura", entre muchísimos otros.

Con imágenes poéticas, acompañadas de una impecable post-producción, el video del tema de Natti Natasha y Prince Royce se pasea entre el poder y la nostalgia, el amor propio y el amor al otro.

"Es justamente lo que tenía en mente y quedó mejor de lo que llegué a imaginar", dijo la de Santiago de los Caballeros, mientras que Royce coincidió totalmente y se declaró "sorprendido" por el resultado final que está "de primera".

EL PODER DOMINICANO

Ambos también comparten la meta de apoyar el talento latino, en especial el que tiene raíces en la República Dominicana, la tierra de Natti Natasha y de los padres de Royce.

"El que Natti me apoye a mí y yo a ella hace que resaltemos aun más el talento que hay en el país. No solo son nuestras carreras, sino las de los artistas que hay allí", manifestó Prince Royce.

Este martes la cantante recibió seis nominaciones a Premio Lo Nuestro y el neoyorquino se alzó con cuatro. Los dos coincidieron en que la entrega de los galardones, que se realizará el 18 de febrero en Miami, sería el espacio ideal para estrenar "Hasta que salga el sol" en vivo.

Claro, reconocen "no estaría nada mal salir también de allí con varios trofeos en mano y seguir demostrando el poder dominicano".