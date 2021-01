"The Office", un fenómeno inoxidable de la televisión

Los Ángeles, 14 ene (EFE News).- Han pasado ya más de 15 años de su estreno, pero el fenómeno de "The Office" no se ha oxidado en absoluto, ya que en 2020 fue la serie en "streaming" más vista en Estados Unidos. Ahora, las surrealistas andanzas de Steve Carell y compañía llegan a Peacock después de su segunda y exitosa vida en Netflix.

"Es una locura. Es una locura no solo que todavía siga ahí sino que todavía siga siendo muy popular", admitió a Efe Óscar Núñez, uno de los actores del coral y fabuloso reparto de "The Office" (2005-2013).

Ni "Friends", ni "The Simpsons". La serie más popular en "streaming" en EE.UU. en 2020 fue "The Office" con 57.100 millones de minutos vistos en total en los últimos doce meses, según la consultora Nielsen,

El alcance de la espléndida resurrección de "The Office" en el mundo digital se aprecia mejor al considerar que "Grey's Anatomy", la segunda en esa clasificación, se quedó a una gran distancia al lograr "solo" 39.400 millones de minutos.

Con este dato en mente se entiende que Peacock, el nuevo servicio de "streaming" de NBCUniversal, tirara la casa por la ventana para recuperar el 1 de enero de 2021 de Netflix esta comedia que originalmente se había emitido en la cadena NBC.

¿El precio para Peacock por quedarse con "The Office" durante cinco años en EE.UU.? 500 millones de dólares.

NUEVOS PÚBLICOS EN "STREAMING"

Con Carell al frente y con Greg Daniels como cerebro creativo, "The Office" triunfó en su emisión original al retratar el ridículo, disfuncional y absurdo día a día de una empresa papelera de Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental ("mockumentary").

La serie lanzó en su día las carreras de John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Mindy Kaling o Ellie Kemper, pero nadie esperaba que muchos años después "The Office" siguiera arrasando y logrando nuevos públicos.

Una muestra de ello es la cantante Billie Eilish, una absoluta fan de una comedia que se estrenó cuando ella solo tenía 4 años.

Es imposible explicar el asombroso y duradero éxito de "The Office" sin aludir a su tremenda popularidad en Netflix en los últimos años, aunque Óscar Núñez, que en "The Office" daba vida al contable hispano y homosexual Óscar Martínez, apuntó a otras razones que no solo tienen que ver con el "streaming".

"Es el tipo de serie que lleva a la gente de cuando eran niños a convertirse en adultos", indicó.

"Es una de esas series que le hace sentir como un adulto a un niño de 12 años. La familia completa se ríe de lo mismo. Los hijos se ríen de los mismos chistes que los padres: 'Oh, somos casi lo mismo...'. Incluso pueden sentir que han pillado un chiste mejor que sus padres. Pasas de 'PAW Patrol' a convertirte en un adulto porque es una serie provocativa pero no tanto: es bastante inocente aunque sea provocativa", desarrolló.

MICHAEL SCOTT, ¿EL MEJOR JEFE DEL MUNDO?

Desde el comienzo de la serie con su boba taza que aseguraba que era "el mejor jefe del mundo", el personaje de Michael Scott, tan irritante como inolvidable, fue una de las señas de identidad de "The Office" gracias a un soberbio trabajo de Steve Carell.

Los Globos de Oro le premiaron como mejor actor de una comedia por "The Office", pero, inexplicablemente, los Emmy nunca reconocieron con una estatuilla a una de las mejores actuaciones cómicas de la televisión estadounidense contemporánea.

"A él se lo he dicho y se pone como avergonzado en plan: 'Lo que tú digas...'. Pero para mí fue como que pudimos trabajar con Peter Sellers", reflexionó Núñez.

"Él es muy, muy divertido, nadie es más divertido que Steve, pero también es un muy buen actor. Nosotros sabíamos eso antes de que nadie más lo supiera. Luego fue a hacer 'Foxcatcher' (2014) y esas películas dramáticas y la gente decía como 'Oh, puede actuar'. Y nosotros eso ya lo sabíamos", añadió.

Con nueve temporadas que terminaron en 2013 (Carell se despidió en la séptima), "The Office" dejó numerosos momentos para el recuerdo entre las constantes bromas de Jim (Krasinski), las obsesiones y extravagancias de Dwight (Wilson) o la serenidad en medio de la locura de Pam (Fischer).

Todos estos chistes se han colado ahora en las redes sociales con numerosos memes mientras que el canal oficial en YouTube de "The Office" acumula 2,2 millones de suscriptores, pero cuando se presentó en 2005 esta adaptación de la serie homónima británica parecía una apuesta de lo más arriesgada y que tenía el fracaso pisándole los talones.

De nuevo, para Núñez la clave estuvo en Carell.

"Eligieron al reparto antes que al protagonista. Todavía buscaban al protagonista", señaló.

"Y recuerdo que vi la serie inglesa, la de Ricky Gervais, y pensé: 'Ricky es tan divertido que aquí tiene que ser alguien igual de bueno como protagonista'. Y yo sabía que Steve podía hacerlo", finalizó.