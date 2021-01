El estadounidense English se proclama campeón tras ganar desempate a Niemann

Kapalua (Hawai), 10 ene (EFE).- El golfista estadounidense Harris English se proclamó este domingo campeón del torneo Sentry Tournament of Champions, del PGA Tour, al vencer en el desempate al joven chileno Joaquín Niemann tras completarse la cuarta ronda y sumar ambos 267 golpes (-25), uno de ventaja sobre Justin Thomas, que defendía el título (268 -24).

English, de 31 años, que lideró la clasificación durante todo el torneo, no tuvo su mejor desempeño en la cuarta ronda pero, con el birdie que logró en el hoyo 18 forzó el desempate que luego ganó a Niemann, que había completado el mejor recorrido de la jornada con tarjeta firmada de 64 golpes (-9) por 69 (-4) del campeón.

El triunfo de English le permitió conseguir el tercer título en el PGA Tour, el primero desde el 2013, mientras que Niemann se quedó a las puertas de lograr su segundo.

"Tenía la confianza hasta el final de poder conseguir el birdie que me diese la oportunidad de seguir en el torneo y eso fue lo que sucedió en el último hoyo que iba a ser mi talismán", declaró English al concluir el torneo. "Creo que hizo un buen trabajo durante todo el torneo y aunque en la cuarta ronda no me salieron las cosas como quería al final logré el objetivo del triunfo".

English tuvo un putt para conseguir eagle en el hoyo 18 de desempate que le permitió ganar el torneo después de un increíble segundo golpe en el par cinco, que le abrió el camino de la victoria.

A pesar de la derrota, Niemann, de 22 años, que remontó cinco puestos en la clasificación general, completó un recorrido perfecto con nueve birdies, incluidos los seis que tuvo en la primera mitad con tres series de dos seguidos.

Aunque en la segunda ya no tuvo la misma solidez y espectacularidad con sus golpes, logró otros tres birdies que le mantuvieron al frente de la clasificación, hasta que llegó la inspiración final de English que le iba a dejar a las puertas de su primer gran triunfo en el inicio del nuevo año.

Niemann buscaba el segundo título en el PGA en su corta carrera profesional después que en septiembre del 2019, ganó A Military Tribute, en The Greenbrier (West Virginia), su primera victoria en el PGA Tour, que lo convirtió en el primer ganador del PGA Tour de Chile y en el ganador internacional más joven del PGA Tour desde 1923.

Niemann tiene también otros siete títulos ganados desde que llegó al profesionalismo en el 2018 cuando disputó el torneo Valero Texas Open, donde acabó sexto.

Thomas, entregó tarjeta de 66 golpes (-7), vio como en el hoyo 17 del par 4 cometió su único bogey del partido que le iba a costar renovar el título, aunque luego hizo un birdie en el último, que lo dejaron tercero en la clasificación.

El cuarto puesto fue para el veterano Ryan Palmer, de 42 años, que acabó el recorrido con tarjeta firmada de 71 golpes (-2) para sumar 269 (-23).

El español Jon Rahm también estuvo en la lucha por el título para al final acabar con tarjeta de 67 golpes (-6) que le permitieron sumar 272 (-20) y acabar en el séptimo puesto, compartido con otros dos jugadores, los estadounidenses Bryson DeChambeau y Collin Morikawa, tras haber remontado tres posiciones en la ronda final.

Rahm acabó el recorrido con siete birdies, incluido el que hizo en el hoyo 18, después que en el 17 con el par 4 cometió el bogey que le impidió haber tenido actuación perfecta.

Su compatriota Sergio García mantuvo igualmente su buen momento de juego y aunque al final no pudo luchar por el título si tuvo el honor de ser el único que acabó el recorrido y el torneo con un eagle, el que logró en el hoyo 18 después de haber tenido otros tres birdies y tras comenzar, una jornada más, con un bogey, en el segundo.

García entregó tarjeta con 69 golpes (-4) para sumar 274 (-18) y acabar en el undécimo puesto, empatado con el estadounidense Dustin Johnson, número uno del mundo, que esta vez no pudo luchar por el título del primer torneo del nuevo año.

El mexicano Abraham Ancer recuperó su mejor juego y junto al colombiano Sebastián Muñoz, que vino de menos a más durante el torneo consiguieron la suma de 276 golpes (-16) para compartir el decimoséptimo puesto junto a otros dos golfistas más, después de haber remontado 17 y nueve puestos, respectivamente, en la ronda final.

Ancer entregó registro de 66 golpes (-7) después de estar perfecto con siete birdies, mientras que Muñoz firmó tarjeta de 68 (-5) e igualmente acabó el recorrido con cinco birdies sin cometer ningún bogey.

El mexicano Carlos Ortiz, que fue de más a menos, siguió sin encontrar su mejor toque y acabó con tarjeta firmada de 74 (+1) para sumar 285 golpes (-7) y mantenerse en el puesto 37, después que hizo un birdie y doble bogey en su recorrido final.