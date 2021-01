Danny Pino: "Trabajar con Hilary Swank fue un honor y también fue estresante"

Los Ángeles, 8 ene (EFE News).- Danny Pino tiene una carrera muy completa y respetada en la industria audiovisual estadounidense, pero en una entrevista con Efe, por la cinta "Fatale", el actor latino admitió que trabajar con una estrella como Hilary Swank fue para él un orgullo pero también algo que le puso bastante nervioso.

"Seré honesto: fue tanto un honor como algo estresante", explicó sobre su colaboración con la doble ganadora del Óscar.

"Porque sabes que tienes que estar presente. Como actor, un montón de cosas secundarias te pueden afectar. La emoción de trabajar con alguien (así) y tu respeto por lo que han conseguido empiezan a nublar las decisiones que tu personaje tomaría. Así que tuve que tomar la decisión de guardar todo eso en su sitio e interpretar mi personaje", detalló.

Conocido por series como "Law & Order", "BrainDead" o "Mayans M.C.", Pino (Miami, EE.UU., 1974) se pasa ahora al cine con "Fatale", un thriller turbio y con cierta carga erótica que llega hoy a las plataformas digitales tras un limitado paso por la gran pantalla debido a la pandemia.

Con Deon Taylor ("Black and Blue", 2019) al frente de las operaciones, "Fatale" comienza con una noche de pasión en Las Vegas entre un hombre casado llamado Derrick (Michael Ealy) y una misteriosa mujer (Hilary Swank).

Días después y ya de vuelta en Los Ángeles, un desconocido entra en la casa de Derrick, lo que le llevará a pedir la ayuda de las autoridades y a descubrir que aquella mujer que conoció en la ciudad del juego es, en realidad, una detective de la Policía angelina.

A partir de ahí, "Fatale" se adentra en un sombrío laberinto de mentiras, traiciones, engaños y secretos en el que sobresale también Carter Haywood (Pino), un oscuro concejal y que, además, es el exmarido del personaje de Swank.

UN PERSONAJE "EN CONFLICTO"

"Cuando interpretas un personaje que está... en conflicto, esa es la palabra que quiero usar, tienes que proporcionar detalles para que no sea necesariamente un villano", defendió Pino con pericia.

"Quieres hacerlo humano, quieres hacerlo equilibrado. Alguien a quien, cuando ves la película, puedes decir como: 'Bueno, puedo entender su punto de vista...'. No es abiertamente malvado. Tiene sentimientos fuertes sobre algunas cosas. Pero podría ver cómo esta persona podría existir (...). Nunca interpreto de verdad a alguien como villano o malvado: creo que, esencialmente, cada uno es el héroe de su propia historia", señaló.

Pino explicó asimismo un aspecto del pasado de Carter Haywood que ayuda a entender su comportamiento sin justificarlo.

"Su matrimonio se acabó y eso afectó a la parte más inocente, que es su hija", dijo.

"Así que su oscuridad realmente proviene de la amargura, de la tragedia de lo que ocurrió. Su agresividad y su comportamiento creo que están enraizados en eso", afirmó.

Además de los elogios a Swank ("es una profesional consumada", "definitivamente infunde respeto"), Pino resaltó que una de las principales razones para apuntarse a "Fatale" fue el director Deon Taylor.

"Tenía una visión clara de lo que quería, pero también es el tipo de cineasta que quiere tu aportación", desarrolló.

"Puedes ir hacia adelante y hacia atrás con él para crear algo que quizá él no pretendía necesariamente. Considero que el cine y las artes escénicas son la forma de arte más colaborativa que hay. Y creo que Deon personifica eso al suscitar ideas de sus actores", agregó.

Por último, Pino habló sobre un gran proyecto que tienen el horizonte: la adaptación del musical "Dear Evan Hansen" en el que compartirá escenas con Amy Adams, Julianne Moore, Ben Platt y Kaitlyn Dever.

"No había hecho un musical en mucho tiempo y 'Dear Evan Hansen' es una historia muy poderosa. También tiene mucha repercusión social y habla a una población de jóvenes que no se sienten escuchados o vistos", dijo.

"En cuanto leí el guion y escuché la música, pensé lo afortunado que sería de formar parte de esta historia. Y no me decepcionó. Ser parte del reparto con Stephen Chbosky ("The Perks of Being a Wallflower", 2012) como director, y poder decir esas líneas y cantar esos versos fue como un momento de 'la lista de cosas por hacer antes de morir'", finalizó.