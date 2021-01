Campazzo brilla desde el triple ante los Wolves en su mejor partido en la NBA

Contenido relacionado

Redacción Deportes (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Facundo Campazzo, que disputó hoy su mejor partido hasta la fecha en la NBA, aseguró a los medios que está tranquilo ante la adaptación a esta nueva liga y ante su cambio de ser una estrella en el Real Madrid a ser uno más en la plantilla de los Denver Nuggets.

"Sabía que iba a ser un rol totalmente distinto a lo que venía acostumbrado, lo tengo bien claro", comentó.

"Y la verdad es que, en lo personal, estoy disfrutando mucho del día a día, aprendiendo mucho de la liga. Va a ser un año de transición. Así que no me estoy volviendo loco: estoy tranquilo, trabajando duro, tratando de aprovechar cada oportunidad... Va a ser totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado pero, bueno, a eso vine: a tratar de adaptarme lo más rápido posible a esta liga", añadió.

Campazzo, que hasta ahora no había tenido demasiadas oportunidades en su primera temporada en la NBA, deslumbró hoy en la victoria de los Nuggets sobre los Minnesota Timberwolves (109-124) con 15 puntos (5 de 7 en triples), 3 robos, 2 asistencias, un rebote y un tapón en los 21 minutos que estuvo sobre la cancha.

El argentino dejó hoy destellos del explosivo e incansable base que triunfó durante años en el baloncesto europeo, ya que, además de su tremenda efectividad desde el perímetro, dio un espectacular pase por la espalda al contraataque después de un robo en defensa.

"La verdad es que estoy contento por la victoria. Necesitábamos esta victoria, la buscábamos, trabajamos muy duro para esto. Veníamos de un par de derrotas muy duras", admitió sobre el decepcionante inicio de temporada de unos Nuggets que ahora tienen 2 victorias y 4 derrotas.

Como parte de la segunda unidad de los Nuggets, Campazzo marcó hoy su máximo de minutos disputados y de puntos anotados en un partido tras los seis encuentros que ha jugado ya en la NBA.

"Me siento me bien, me siento con confianza", contó.

"Mis compañeros me dan esa confianza y el cuerpo técnico también. Así que nada, tratar de aprovechar cada minuto que me toque, ya sea dentro de la cancha pero fuera también alentando a mis compañeros", sostuvo.

En este sentido, el argentino prefirió pensar en plural y no resaltar simplemente su buena actuación individual.

"Creo que cada uno que entró en la cancha aportó su juego, aportó su granito de arena. Creo que hicimos una gran tarea a la hora de defender", argumentó.

"Todo el equipo dimos un paso adelante, así que tenemos que mantener esa identidad, esa manera de jugar, porque creo que la defensa nos va a dar muchas cosas buenas", afirmó.

GINÓBILI, UN FAN MÁS

Muchos seguidores del baloncesto siguen con gran atención la aventura de Campazzo en la NBA, pero quizá uno de los más especiales sea uno de sus compatriotas: Manu Ginóbili.

La leyenda de la NBA y del baloncesto argentino se entregó hoy por completo al fantástico partido de Campazzo, tal y como lo reflejó en las redes sociales.

"Cuarta tripleta de Campazzo! Excelente! Necesitaba un partido así. Lo grité fuerte!", compartió Ginóbili con sus 4,8 millones de seguidores en Twitter.

"Quinto!! 15 puntitos para el pequeño gigante!", escribió poco después Ginóbili, quien también publicó una imagen de Campazzo atendiendo a la televisión estadounidense tras el partido con un sencillo comentario: "Lindoooooo!".