Jed Hoyer niega que los Cachorros piensen traspasar al venezolano Contreras

Chicago (EE.UU.), 30 dic (EFE).- El presidente de operaciones de los Cachorros de Chicago, Jed Hoyer, negó este miércoles que su equipo trabaje en el traspaso del receptor venezolano Wilson Contreras.

Tras haber completado el sorprendente traspaso del abridor estelar japonés Yu Darvish y al receptor puertorriqueño Víctor Caratini a los Padres de San Diego a cambio de Zach Davies y cuatro jóvenes promesas, se espera que los Cachorros sigan moviendo fichas de cara a renovar la plantilla.

"No diré que no realizaremos más cambios", declaró Hoyer, durante una conferencia de Zoom. "Si tiene sentido realizar un traspaso, lo haremos".

A Darvish le restaban tres años en su contrato, lo que hacía del derecho una pieza perfecta si los Cachorros buscaban adquirir un grupo de jóvenes promesas.

Contreras también cumpliría ese requisito, especialmente por el hecho de que está bajo control contractual hasta después del 2022.

Por eso el martes surgió un informe que los Cachorros estaban "muy activos para tratar de cambiar a Contreras".

Sin embargo, Hoyer fue categórico durante la videoconferencia al señalar que el rumor se trataba de "totalmente ficción".

Aunque Hoyer reiteró, como lo hizo después de cerrar el traspaso de Darvish a los Padres, que está dispuesto a atender una oferta por cualquier jugador en su plantilla.

Los equipos han explorado la posibilidad de adquirir a Contreras, quien ha sobresalido por su bate y ha mejorado su cuadro de strikes detrás del plato.

"Considero que Contreras está en el pequeño grupo de los mejores catcher en el béisbol", declaró Hoyer. "Está bajo control contractual por otros dos años. Pienso que, con él en nuestra plantilla, la receptoría es uno de los puntos fuertes de este equipo".

Pero los Cachorros ahora deberán reforzar dicha posición tras cambiar a Caratini junto a Darvish a San Diego.

Hoyer agregó que la joven promesa, el panameño Miguel Amaya (clasificado No. 3 de la organización y No. 91 entre las Mejores 100 Promesas, según MLB Pipeline) no es visto como una alternativa para ser el receptor suplente.

"No lo veo como una alternativa, definitivamente no estará listo para el comienzo de la temporada", explicó Hoyer. "Estamos entusiasmados por su desempeño en la pelota invernal, y es una gran promesa. Pero no estará en el equipo grande. Obviamente, buscaremos cómo llenar el hueco que dejó la partida de Víctor".

Sin embargo, Hoyer no quiso dar ninguna pista de como podía conseguir el pelotero que vaya a apoyar el trabajo de Contreras.