La música cubana desafía a cielo abierto en Miami el cierre de un año aciago

Fotografía sin fecha cedida por Cuba Under the Stars de la cantante cubana Albita Rodríguez presentándose con los bailarines durante el espectáculo en Miami (Fl. EEUU.). EFE/Danilo González/Cuba Under the Stars/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía sin fecha cedida por Cuba Under the Stars de bailarines del espectáculo posando en Miami (Fl. EEUU.). EFE/Danilo González/Cuba Under the Stars/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS