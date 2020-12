Clippers admiten que "tiraron" el partido ante Mavericks y permitieron marca

Redacción Deportes (EE.UU.), 27 dic (EFE).- El entrenador de Los Ángeles Clippers, Tyronn Lue, se mostró desilusionado y frustrado por la manera que su equipo tiro el partido ante los Mavericks de Dallas que les ganaron este domingo por 73-124.

"No merece la pena ni hablar del encuentro, simplemente no estuvimos presentes en el campo y eso no fue mérito del equipo rival sino de lo mal que jugamos nosotros", declaró Lue al concluir el encuentro disputado en el Staples Center. "Lo tiramos a la basura".

Lue reconoció que sus jugadores no sólo no ejecutaron bien a ambos lados de la pista sino que además no tuvieron intensidad ni mucho menos fuerza física y mentalidad competitiva.

"Ante esta actitud de los jugadores es muy poco lo que se puede hacer desde el banquillo", comentó Lue, que dijo que para nada tenía interés en hablar de la marca de la NBA de los 50 puntos de diferencia (27-77) conseguidas por los Mavericks. "Como nos comportamos como equipo en el campo cualquier cosa pudo ser posible".

Por su parte, el alero estrella de los Clippers, Paul George, que acabó como líder encestador del equipo (15 puntos), declaró que el partido no tenía ningún tipo de valor.

"No es tan importante", comentó George. "Sí, hoy nos patearon el trasero, pero es un juego".

El alero estrella de los Clippers recordó que el partido llegó después de haber celebrado la Navidad y había que ponerlo en ese contesto de festividad.

"Fue un partido duro, viniendo de Navidad. Ayer disfruté de mi día de Navidad, hoy pienso que volver al campo fue un poco demasiado rápido", comentó George. "Asumo toda la responsabilidad. Será una situación diferente el próximo partido. Estaremos listos", agregó.