La guardiana ambiental de la Sierra Gorda mexicana: Veo a un México lastimado

Querétaro (México), 25 dic. (EFE News).- A sus 67 años, la activista mexicana Patricia Ruiz Corzo fue reconocida con el premio "Heroína de México", otorgado por la agrupación Global Citizen, por su incansable defensa de la Sierra Gorda de Querétaro, en el centro del país. "Veo a un México lastimado, con recursos naturales agotados", cuenta en entrevista con Efe.

Ruiz Corzo actualmente vive en el municipio queretano de Jalpan de Serra, desde donde a través de la organización del Grupo Ecológico Sierra Gorda que ella misma fundó en 1987, dirige esfuerzos a la preservación de una zona muy amplia con una dinámica muy particular.

LA DEFENSA DE LA SIERRA GORDA

La Sierra Gorda se ubica en el estado de Querétaro, en el centro de México, cuanta con altitudes superiores a los 3.000 metros y es catalogada como reserva ecológica.

“Es una reserva muy compleja porque son 384.000 hectáreas, con 638 comunidades donde esas comunidades de extrema pobreza son dueñas de la tierra", cuenta.

“Conseguir la conservación de los recursos naturales implica generar muchas oportunidades de desarrollo económico, de desarrollo social, de formación de una cultura ecológica entre la ciudadanía”, añade la activista.

El activismo de Ruiz Corzo se ha enfocado en la sustentabilidad a través de la educación ambiental y programas sociales: enseñando a los habitantes de la Sierra Gorda a manejar residuos, cambiar sus hábitos para reducir el impacto ambiental y sobretodo, ofrecer alternativas a actividades como la ganadería por sus efectos nocivos en el ambiente.

“Son dueños de bosques que reciben pagos por excluir el ganado y permitir la regeneración natural. Esa es la gran apuesta de la Sierra Gorda, que todavía tiene mucha energía de la naturaleza. Y si tú sacas el ganado del pastoreo extensivo y dejas al bosque sin ese pastoreo: esa es la gran oportunidad para mitigar fuertemente el cambio climático”, detalla.

Para Paty, como la conoce la gente, otro gran problema que se vive en esta reserva ecológicas todo el año es el de los incendios provocados, con la dificultad adicional que representa la impunidad que impera al perseguir este tipo de delitos ambientales.

“No falta por ahí algún malandrín que inicie un incendio. Y esa es la peor amenaza para esta gran fábrica de servicios de la sierra gorda, esta reserva de la biosfera. La más eco diversa a nivel nacional", opina.

“La impunidad en la que estamos. Desafortunadamente ya no hay una autoridad ambiental que nos atienda cuando hay un atrevido que inició un incendio y tu sabes quien es. Y esa impunidad, ese no pasa nada, eso es lo peor”, considera.

COMBATE A LA POBREZA Y A LA CRISIS CLIMÁTICA

Global Citizen, que acaba de considerar a Ruiz Corso como la "Heroína de México", es una organización que busca erradicar la pobreza extrema en el mundo antes de 2030. Esta agrupación considera que la crisis climática es uno de los factores que más puede afectar al fenómeno de la pobreza.

Para Ruiz Corzo las consecuencias ya son palpables por lo que el panorama luce cada vez más complicado.

“Esa es la peor amenaza: el cambio climático, años mas secos, cada vez llueve menos. Años que no hace suficiente frío: las plagas se nos van para arriba", apunta.

“Yo veo un México lastimado, un México con sus recursos naturales agotados, veo un México expuesto. Y entiendan, amigos: si no tenemos naturaleza ¿Quien nos regula el clima?”, abunda.

Por ello, la clave está en el cambio de la forma de vida. Algo que el Grupo Ecológico Sierra Gorda ya ha logrado ir implementando en los habitantes de la reserva de la biosfera. Sin embargo, el reto es llevar este modelo sustentable a todo el mundo.

“Prepárese para un drástico cambio de nuestra forma de vida. Porque no es posible que nuestro planeta aguante una sociedad de tantos millones y millones de gente con esos hábitos de consumo bárbaros que no llenan, que no se satisfacen”, menciona.

Es por eso que para Paty, el premio de Global Citizen va dirigido a todo el equipo que ha promovido un cambio en la Sierra Gorda.

“Con un reconocimiento no a Paty Ruiz Corzo ni al grupo ecológico: somos muchos los que trabajamos a favor de la madre tierra en la Sierra Gorda", sostiene.