Libro retrata a García Luna como un James Bond que se lucró de guerra a narco

México, 23 dic (EFE News).- La guerra contra el narcotráfico, que desde 2006 ha dejado centenares de miles de muertos en México, se convirtió en un suculento negocio para un puñado de empresarios con la participación clave del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, revela la periodista Peniley Ramírez en un libro.

"Se utilizó el discurso de esta apodada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón - presidente entre 2006 y 2012 - como justificante para aumentar muchísimo el presupuesto de seguridad pública y posteriormente lograr un lucro personal", contó este miércoles Ramírez en entrevista con Efe.

"Los millonarios de la guerra: El expediente inédito de García Luna y sus socios", editado por Grijalbo, rastrea el camino del dinero usado por el Gobierno para combatir las drogas y que acabó enriqueciendo desde empresas armamentísticas hasta productoras televisivas.

Según su investigación, iniciada hace ocho años y que cuenta con cerca de 3.000 folios de entrevistas y documentos inéditos, se extrajeron "más de 400 millones de dólares del presupuesto público mexicano" que se destinaron a la compra de propiedades, de aviones, de yates, de relojes de lujo y de restaurantes.

Un dinero que además quedó repartido entre varios lugares como Curazao, Belice, Estados Unidos, Reino Unido, Panamá y Taiwán.

GARCÍA LUNA, EL HOMBRE CLAVE

La investigación de Ramírez apunta como hombre clave en el desvío de recursos destinados a la seguridad pública de México a Genaro García Luna, ministro en el Gobierno de Felipe Calderón que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Como secretario de Seguridad, uno de los "grandes proyectos" de García Luna, quien había sido agente y director de la Agencia Federal de Investigación, fue crear un centro de operaciones de inteligencia, a través del cual compró a empresas israelíes equipos a sobreprecio que acabaron en manos privadas.

"Los equipos estaban en una oficina privada de seguridad. Era como una suerte de oficina alterna a la Secretaría de Seguridad Pública que funcionaba paralela al Gobierno", explicó.

Además, Ramírez dibuja un perfil megalómano de García Luna, quien se creía el "superpolicía" de México y estaba tan "obsesionado con James Bond" que sus fiestas de cumpleaños seguían la temática del agente 007.

Empujado por sus filias, contrató mediante recursos públicos a Televisa para la producción de una serie de televisión al estilo de la estadounidense "CSI", pero protagonizada por la Policía Federal que él dirigía.

Testimonios entrevistados para el libro dijeron a Ramírez que dicha serie "fue un fracaso" porque el mismo García Luna "se obstinaba en revisar los guiones".

"Cuando digo que hay 'millonarios de la guerra' quiero decir que hay una industria pseudobélica que va mucho más allá de los que venden armas, incluye incluso a los que hacen series de televisión para satisfacer la fantasía del personaje que se cree James Bond", declaró la periodista.

¿SABÍA ALGO FELIPE CALDERÓN?

El expresidente Calderón expresó su sorpresa cuando García Luna fue arrestado el año pasado en Estados Unidos acusado de proteger al Cartel de Sinaloa y ha dicho desconocer las actividades irregulares del que fue su secretario de Seguridad durante los seis años de su mandato.

Pero según Ramírez, cuando García Luna fue nombrado por Calderón en 2006 ya pesaban sobre él cuatro investigaciones, relacionadas con la detención mediante un montaje policial de la ciudadana francesa Florence Cassez y por presuntos sobornos de traficantes de drogas.

Por ello la periodista cuestionó "si el señor presidente no leía la prensa" o no sabía de las investigaciones cuando decidió nombrar al polémico García Luna.

"No es verdad que no fue investigado por el Gobierno mexicano. Sí fue investigado desde 2002. Es decir, para cuando lo detienen en 2019, llevaba 17 años mencionado en investigaciones. ¿Por qué no terminaron en una orden de aprehensión? Eso habría que preguntarlo a los políticos", sostuvo.

Recientemente, el Gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, gran rival político de Calderón, ha pedido a Estados Unidos la extradición de García Luna.

"Buena parte de la investigación en la que se basa la extradición son por hechos que se narran en el libro", explicó la autora.