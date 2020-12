Recomendaciones para que la mesa de Navidad sea lo más segura posible

Cleveland (OH), 21 dic (EFE News).- A días de celebrar una de las festividades más esperadas del año, la Navidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se dieron a la tarea de ofrecer una serie de recomendaciones para hacer la mesa navideña lo más segura posible ante la covid-19.

Según Diana Valencia, científica de salud de los CDC, hay varias recomendaciones que las personas deben considerar para estas fiestas a la vez que toman medidas de prevención para evitar ser impactadas por el virus.

Invitados y viajes

“Si van a hacer una celebración y vienen personas que tienen que viajar es importante saber de dónde vienen, los niveles de covid-19 que hay en sus comunidades, qué tipo de exposición van a tener, como por ejemplo si van en carro minimizar las paradas. Si el viaje es en avión, tomar todas las medidas de prevención incluido el uso de máscaras y guantes", expresó Valencia en entrevista con Efe.

Duración y cantidad de personas en la fiesta

El tiempo que va a durar la reunión o fiesta familiar puede determinar el nivel de exposición y riesgo. “Si la reunión familiar es breve se reduce el riesgo, si es larga hay más riesgo,” dijo Valencia. Además, para esta experta, conocer de antemano la cantidad de personas que asistirán y el espacio que tienes disponible para la celebración es otro de los temas a considerar.

En la cena

“Hay unas recomendaciones específicas para el momento de la cena. Se recomienda que los invitados traigan su propia comida o bebida y que esos alimentos sean de los miembros de ese hogar. Evite las comidas tipo buffet, disminuya la cantidad de personas que entran a la cocina mientras estén sirviendo los alimentos. Asigne una sola persona para que sirva y si van a utilizar algún tipo de aderezo, que sea una sola persona la que lo esté sirviendo”, mencionó.

De igual forma, Valencia destacó hacer uso de platos y cubiertos desechables como alternativa, y pedir a todas las personas que sean parte de la cena que se laven las manos antes y después de cenar. Para esto, el anfitrión debe asegurarse de tener jabón suficiente y toallas de papel desechables para secarse las manos.

Al ingerir bebidas

“Mientras la persona esté comiendo o bebiendo algo debe quitarse la mascarilla, y hay que facilitar una área donde pueda dejarla y que no se la deje al cuello o en lugares que aumenten el riesgo de contagio para que luego se la pueda poner”, dijo Valencia.

Mascarilla y distanciamiento

“Una recomendación importante es que tengamos la música en un volumen bajo para que la gente no tenga que gritar, y en la medida que sea posible que la gente no cante para evitar que el virus se esparza por el aire si alguien tiene la covid-19 y no lo sabe”, añadió.

Para Valencia, si en la casa se tiene un espacio grande y las personas pueden estar a distancia de seis pies no hay ningún problema. Sin embargo, lo más importante es “disminuir el número de personas en el hogar” y cumplir con las regulaciones impuestas según el lugar donde resida.

“Una sola medida no va a ser suficiente para prevenir la covid-19. Mientras más medidas podamos utilizar, más seguros vamos a estar”, puntualizó.