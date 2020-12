Los pacientes de covid-19 mejoran con remdesivir y baricitinib, dice estudio

Washington, 11 dic (EFE News).- Una combinación del antiviral remdesivir y del baricitinib, un medicamento para tratar la artritis reumatoide, permite acortar el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados por la covid-19, según los resultados de un ensayo clínico publicados este viernes en The New England Journal of Medicine.