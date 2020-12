Pau Gasol admite que "sería muy especial" jugar en los Lakers con Marc

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 dic (EFE).- El jugador español Pau Gasol trabaja en lograr lo que espera sea un regreso a la NBA y en asegurar un puesto en el equipo olímpico de España, en Tokio 2021, de acuerdo a las declaraciones que hizo a la cadena deportiva ESPN.

El seis veces All-Star y dos veces campeón de la NBA, de 40 años, reconoció que los Lakers de Los Ángeles es un destino con el que ha soñado por todo lo que significa en su carrera profesional tras haber conseguido dos títulos de liga (2009 y 2010) junto a Kobe Bryant, a lo que se añade el reciente fichaje de su hermano por la franquicia californiana.

"No voy a mentir. Sería muy especial (jugar para los Lakers), y ahora que mi hermano (Marc) está allí, aún más especial. Pero no estoy en condiciones de ser exigente. No tengo 10 ofertas sobre la mesa", dijo.

El pasado mes, su hermano Marc firmó contrato por dos años y 5,25 millones de dólares con los Lakers.

Pau Gasol no ha jugado desde marzo del 2019 y ha sido sometido a dos cirugías desde entonces para reparar fracturas por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo.

Dijo que los médicos descubrieron por primera vez la reacción de estrés en el otoño del 2018, cuando Gasol comenzaba su tercera temporada con los Spurs de San Antonio.

Gasol y su agente discutieron recientemente los acuerdos para participar en los campos de entrenamiento de algunos equipos de la NBA, pero el español prefirió hacer más acondicionamiento antes de entablar conversaciones serias, dijo.

Ha estado entrenando en el norte de California, donde vive con su esposa Catherine McDonnell, y su hija de tres meses, y espera volver a la NBA como algo más que un entrenador.

"Quiero tener la oportunidad de contribuir, de sentirme necesario. No solo para estar allí. Eso no es lo que soy. Quiero disfrutarlo en plenitud, pero compitiendo", indicó, aunque no tiene claro si los Lakers están interesados en contratarlo.

Dijo que su rehabilitación ha tenido altibajos y que ejercicios de contacto total son ahora el objetivo final para ver cómo ha completado la recuperación.

"Hubo días buenos y días difíciles en los que dices: '¿Realmente vale la pena? Tal vez sea hora de dejarlo ir'", reconoció Gasol, que hasta la pasada temporada estuvo con los Trail Blazers de Portland.

Los hermanos discutieron dónde podría firmar Marc durante su reciente período como agente libre.

Pau dijo que Marc "tenía varios equipos interesados". "Jugar para los Lakers, es una franquicia única. Es la oportunidad de nuestra vida, y es muy especial para nosotros ser los primeros hermanos en jugar para los Lakers", destacó.

"Sería increíble si termina sucediendo que pueda unirme al equipo en algún momento", agregó el jugador de Sant Boi.

Gasol también se ha preguntado si disfrutaría jugando en algún tipo de ambiente de "burbuja" que lo alejara de su esposa y su hija, Elisabet Gianna, cuyo segundo nombre la pareja lo eligió como tributo a Bryant y a la hija mayor de este, de 13 años, que también falleció en el accidente aéreo ocurrido el pasado enero.

El mayor de los hermanos Gasol comentó que ha hablado de la posibilidad de terminar su carrera con el FC Barcelona, donde jugó antes de llegar a Estados Unidos, pero siempre ha dicho que preferiría permanecer en la NBA.

Después de eso, se avecinan los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, los quintos en los que competiría Gasol, que ganó con España la medalla de plata en 2008 y 2012 y el bronce en 2016.

"Ser capaz de participar en cinco Juegos Olímpicos sería extraordinario", admitió el mayor de los hermanos Gasol.

Además, una vez que se retire, Gasol tendría interés en trabajar para un equipo de la NBA de alguna manera, adelantó.