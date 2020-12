La NFL asegura que cumplió con el protocolo en el caso de Bryant

Owings Mills (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La NFL insistió hoy miércoles en que se recurrió de manera correcta al protocolo de coronavirus de la liga con el rastreo de contactos después de enterarse de que el receptor abierto de los Ravens de Baltimore, Dez Bryant, había dado positivo por coronavirus media hora antes del inicio del partido contra los Cowboys de Dallas, el martes.

Bryant estaba en el campo participando en calentamientos individuales aproximadamente una hora antes de que los Ravens fueran notificados de su resultado de prueba no concluyente.

En ese momento, Bryant fue visto abrazándose y hablando con jugadores, incluidos ex compañeros de equipo de los Cowboys, sin usar una máscara.

Pero la NFL no identificó ningún contacto cercano de alto riesgo después de entrevistar a Bryant y a otro personal del club y revisar los datos de su rastreador de proximidad de contactos.

"Puedo decirles con total certeza que anoche se siguió exactamente el mismo proceso de rastreo de contactos que lo que hacemos en cada caso", dijo el doctor Allen Sills, director médico de la NFL.

Agregó que "El hecho de que pudiéramos hacerlo con bastante rapidez no refleja una falta de minuciosidad en el proceso. Es simplemente que la cantidad de datos que estaban disponibles para clasificar nos permitió hacer eso".

El médico dijo que el hecho de que se tomara una decisión tan rápidamente sobre contactos cercanos era un reflejo del protocolo intensivo de la liga y el "tremendo trabajo" que los Ravens han hecho con el cumplimiento en sus instalaciones antes del partido.

Según Sills, los factores que determinan los contactos cercanos de alto riesgo son: el tiempo de exposición acumulativo, la distancia, la ventilación disponible y el uso de una máscara.

"Tomamos todos los datos que teníamos a mano y tomamos la decisión más segura posible", dijo Sills, quien agregó que "No todas las interacciones son iguales cuando se trata de riesgo".

Bryant estuvo entre uno de los primeros jugadores en el campo en M&T Bank el martes por la noche, recibiendo pases del mariscal de campo Trace McSorley alrededor de las 6 p.m.

Una hora después, el laboratorio notificó a los Ravens que la prueba de Bryant del martes por la mañana no era concluyente. Dos minutos después, sacaron a Bryant del vestuario y lo colocaron en una sala de aislamiento en el estadio.

Alrededor de las 7:30 p.m., la última prueba de Bryant arrojó un resultado positivo. Inmediatamente fue descartado.

"La prueba no resultó cuando comenzaron los calentamientos previos al juego", dijo Sills. "Nadie participó en ninguna actividad del equipo con ningún resultado parcial de la prueba".

Debido a que los resultados no llegaron hasta la noche, Bryant habría jugado si el juego hubiera comenzado a la 1 p.m. o 4 p.m.

"Sabemos que hemos tenido jugadores positivos que han jugado el día del partido, no con nuestro conocimiento", dijo Sills. "Pero lamentablemente ha habido casos durante la temporada en los que un jugador fue examinado por la mañana y se jugó el partido y no obtuvimos un resultado hasta la noche o hasta la mañana siguiente de una prueba positiva. Eso ha sucedidos. No fue así en esta ocasión".

Los Ravens estuvieron involucrados recientemente en uno de los mayores brotes en los deportes, cuando al menos una docena de jugadores dieron positivo. Pero la prueba positiva de Bryant fue la primera en el equipo en una semana.