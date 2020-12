Florida agrega casi 10.000 casos nuevos de la covid-19 y 97 muertes

Miami, 2 dic (EFE News).- Florida (EE.UU.) sumó este miércoles 9.994 nuevos casos de la covid-19 y alcanzó el total de 19.012 decesos, 236 de ellos correspondientes a personas no residentes, tras agregar 97 muertes en las últimas 24 horas.

People wearing masks wait to enter the Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida, USA, 09 July 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/File