La mayoría de los latinos tienen trabajos que requieren contacto en persona

Miami, 2 dic (EFE News).- Más de la mitad de los trabajadores latinos, afroamericanos y nativos tienen trabajos considerados "esenciales" y otros que no lo son pero que no pueden realizarse desde casa y obligan a estar cerca del público, una proporción mayor que los trabajadores blancos, según un reporte publicado este miércoles.

People work on the terrace of a bar and restaurant wearing face masks amid coronavirus pandemic in Los Angeles, California, USA. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/File