Jueza Sotomayor: "Lo más difícil es decidir en contra de mis sentimientos"

Nueva York, 2 dic (EFE News).- La jueza Sonia Sotomayor, la primera latina en el Tribunal Supremo, el más alto foro judicial de Estados Unidos, asegura que lo más difícil de su trabajo es tomar decisiones que van en contra de sus sentimientos, pero que puede enfrentarlo porque tiene fe en el sistema.

"La parte más difícil de mi trabajo (es) cuando tengo que decir algo contrario a lo que dictan mis sentimientos o lo que yo pienso que recae en lo justo", declaró Sotomayor, de origen puertorriqueño, durante una entrevista con "Red Table Talk: The Estefans".

Afirmó que puede enfrentar esa realidad porque tiene fe en el sistema de gobierno "y nuestro sistema de la ley, y creo que cada uno de nosotros tiene un papel en ello".

"Esa creencia fundamental en el sistema es lo que me permite continuar", expuso durante la entrevista con la cantante Gloria Estefan y la presentadora Lili Estefan de la cadena Univision.

La jueza fue designada en 2009 por el entonces presidente Barack Obama, momento que, confesó, le arrancó lágrimas pese a que, "como muchacha fuerte de El Bronx", no acostumbraba llorar.

"Realmente no pensaba que el presidente Obama me iba a escoger. Todos los que estaban en la lista final (de candidatos al Supremo) habían sido entrevistados. Y de repente sonó mi celular" con la llamada de la Casa Blanca, recordó.

"En ese momento, mi corazón se detuvo", señaló Sotomayor, de El Bronx (Nueva York), donde creció en un proyecto de vivienda pública para personas de escasos recursos.

Recordó que luego de que el mandatario le informara que era su candidata al Supremo, le confesó a Obama su reacción. "Hice algo que raramente hago. Yo tengo eso de muchacha fuerte de El Bronx; yo no lloro. Y le digo a él, 'Señor presidente, estoy llorando'", dijo.

Después de eso, dijo, enfrentó audiencias de confirmación en el Senado federal "que fueron horribles".

También indicó que ha habido momentos en su vida en que se ha sentido insegura: "No creo que alguien que venga de crecer en una ambiente difícil, que haya pasado por muchas dificultados en su vida, no haya experimentado sentirse inseguro", consideró.

De acuerdo con la jueza, "las dificultades y los golpes de la vida te enseñan que hay tantos cambios que están fuera de tu control; el obstáculo más grande para lograr el éxito es el miedo".

La magistrada del Supremo, compuesto por nueve miembros, indicó además que considera que hay una "percepción errónea" de lo que es la ley y la justicia, y que la mayoría de las personas piensa en ambos como sinónimos.

"Pero la ley no es escoger un lado y no escoger a quién ayudar o no ayudar. Esa percepción es lo que hace que mucha gente sospeche de la ley y sospeche de su validez o su significado".

"Creo que la mayoría ven la ley como justicia. Nosotros (los jueces) hacemos decisiones sobre cuestiones de acuerdo con lo que dice la ley, y ese es un proceso muy diferente", acotó.