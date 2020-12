Navidad 2020: Nuevos villancicos y versiones modernas de los tradicionales

Miami, 1 dic (EFE News).- Artistas latinos que van desde Alejandro Fernández y la Banda Fortuna hasta Diego Torres, Víctor Manuelle y Bad Bunny han lanzado en los últimos días una inédita cantidad de temas navideños que, según han dicho, buscan "endulzar" las fiestas de fin de año en estos tiempos de pandemia.

Las nuevas grabaciones de la música de fin de año son una combinación de piezas inéditas y versiones modernas en inglés y español de los villancicos más tradicionales de la cultura hispana.

La primera campanada para comenzar la temporada la dio Alejandro Fernández con sus hijas, las gemelas Camila y América y la menor Valentina.

De ellas solo Camila había incursionado en la música profesionalmente. Aunque todos los hijos del "Potrillo" parecen haber heredado las habilidades vocales de la familia, hasta ahora ni América ni Valentina habían mostrado interés alguno por sumarse al mundo de la música.

“Este año nos toca acompañarnos aun más en esta Navidad. Los artistas tenemos esa posibilidad de acercar a la gente aunque estemos lejos por circunstancias como en este caso la pandemia (de covid-19)”, dijo Fernández a Efe.

“Blanca Navidad” es parte del disco “Eterna Navidad: Celebremos”, que está inspirado en el concepto del álbum “Eterna Navidad” lanzado en México en 1986 por lo que se conoció como “La Hermandad”, un grupo formado por algunos de los artistas más populares de la época como Manuel Mijares, Daniela Romo y el trío Pandora.

Esta vez participan también el grupo colombiano Morat, que canta “Dulce Navidad” con Danna Paola, “El tamborilero” en las voces de Juanes y Jay de La Cueva, y “Los peces en el río” a ritmo de banda interpretada por El Recodo.

“Rodolfo el reno” también ha recibido arreglos de banda por parte de Los Tigres del Norte, mientras que Gloria Trevi ofrece su versión de “Ven a mi casa esta Navidad” y “Adeste Fideles” es cantada por la mexicana Edith Márquez y el argentino Luciano Pereyra.

La música es la banda sonora de un especial navideño original de la plataforma de streaming PantaYA, que se estrena este viernes y que también cuenta con la participación de actores como Ana de la Reguera y Sebastián Zurita, quienes protagonizan las series “Ana” y “El juego de las llaves”.

Manuel Mijares también quiso darle seguimiento a “Eterna Navidad” con un nuevo disco este año. Se trata de una producción de 13 canciones, algunas inéditas, y dos grandes colaboraciones.

El artista logró reunir a La Hermandad en “Ven a cantar”. En el tema participaron el propio Mijares, Pandora, Yuri, Daniela Romo, Denise de Kalafe, Hernaldo Zuñiga, Oscar Athié, Ariadna y Tatiana.

Asimismo, en “Esta Navidad” logró unir a Joy, Manuel Medrano, Vanesa Martin, Giulia Be, Natalia Oreiro y Raquel Sofía. Además, está “Mi universo, un dúo con su hija Lucero Mijares.

CLÁSICOS REFORMULADOS

La canción “Feliz Navidad” de José Feliciano cumple 50 años este 2020 y para celebrarlo, el artista puertorriqueño se asoció con Amazon Music para lanzar una versión actualizada en la que le acompañaron artistas como Lin-Manuel Miranda, Shaggy, Michael Bolton, CNCO, Big & Rich y la cantante y actriz mexicana Patricia Manterola, entre otros, para un total de 30 músicos y cantantes.

“Mi idea cuando escribí la canción era que no importaba en qué idioma cantaras; todos compartimos el sentimiento de la Navidad”, dijo Feliciano al presentar el proyecto. Para el artista, en este 2020 es algo “más necesario” que nunca.

Aunque no está en el proyecto de Feliciano, la artista mexicana Thalía también se sumó a las celebraciones con su versión muy tropical de “Feliz Navidad”.

NAVIDEÑOS Y URBANOS

También en asociación con Amazon Music, el artista urbano colombiano Camilo sacó una nueva versión del clásico “Faltan 5 pa´las 12”, al que inyectó su estilo bohemio.

Bad Bunny incluyó el clásico “Cantares de Navidad” del puertorriqueño Trío Vegabajeño como el décimo sexto track de su nuevo disco “El último tour del mundo”.

Por su parte, Isabella Merced, la protagonista de la película de "Dora la Exploradora", sigue desarrollando su carrera musical con “Caliente Navidad”, un tema que combina el pop, el R&B y las guitarras españolas.

La mayor iniciativa navideña del género hasta ahora es el disco “Feliz Christmas”, una producción que cuenta con versiones bilingües de clásicos interpretados por artistas como Sebastián Yatra, que interpreta “Santa Claus Is Comin' To Town", y Nacho, quien hizo una versión al estilo Big Bad de “Jingle Bells”.

“Esta Navidad va a ser muy diferente y necesitamos música que le dé un toque de dulzura”, dijo a Efe Danna Paola, quien canta “All I Want For Christmas Is You”.