Banda Bastön y Alemán dicen que rap mexicano va a "imponer como la pandemia"

México, 28 de nov (EFE News).- Los raperos mexicanos de Banda Bastön y Alemán, que este sábado presentan un espectáculo en directo por "streaming" junto con su colectivo Homegrown Mafia, aseguran en entrevista con Efe que el hiphop mexicano "subirá de nivel" y se "va a imponer como la pandemia".

"El año que entra nos vamos a imponer como la pandemia", sentencia el Dr. Zupreeme de Banda Bastön, mientras el otro integrante del dueto, Muelas de Gallo, afirma que el hiphop es en la actualidad "el género más escuchado de México".

"El rap ya tiene un reconocimiento 'chingón' (bueno), hay unos que tienen más fama que otros, pero ahora mismo el rap es la música más escuchada en México, los cinco o diez años que vengan serán de rap y del mexicano en específico", dice sin titubeo Muelas de Gallo.

Estas afirmaciones llegan en un momento de bonanza para el proyecto que los raperos integran llamado Homegrown Mafia, pues recientemente se anunció que formarán una alianza con el sello discográfico de Sony.

Se trata de un colectivo de músicos conformado por algunos de los artistas del género del hiphop, trap y rap más importantes del momento, entre ellos el rapero mexicano Alemán, el puertorriqueño Álvaro Díaz, el productor mexicano Fntxsy, entre otros.

Sin embargo, sobre dicha alianza no pueden adelantar nada más que su talento llegará a más países en el mundo y que será una muestra del potencial que existe en México y Latinoamérica en el género.

"Que otro 'label' (sello) voltee a ver al rap mexicano como diciendo 'a ver nosotros queremos un pedacito de esto y llevarlo a otro nivel', es bueno para todos", asegura Erick Raúl Alemán, originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y quien está por presentar su colaboración con el legendario rapero estadounidense Snoop Dogg.

Por eso esperan que más sellos internacionales se fijen en otros proyectos mexicanos de hiphop para generar más competencia, pues advierten que es un género muy competitivo.

"Es el género en el que mas concordia existe de todos", dice de forma irónica Dr. Zupreeme mientras sostiene un martillo con la mano.

"El rap siempre ha sido competitivo en todas partes, tiene esa cultura de competición entre los raperos apegado a las batallas de rap", dice Alemán al aclarar que los roces entre artistas solo se dan en las rimas.

REGRESO A LOS ESCENARIOS Y SNOOP DOGG

Tanto Banda Bastön como Alemán se confiesan nerviosos por regresar a un escenario luego de tantos meses de ausencia, pero prometen que el concierto que darán este sábado 28 de noviembre con algunos integrantes de Homegrown Mafia será una presentación inigualable.

"Si el concierto fuera presencial no les alcanzaría (el dinero), es algo que no va a volver a pasar", dice Dr. Zupreeme invitando a sus seguidores.

"Es una especie de 'showcase', cada quien tiene su tiempo destinado, hay otros artistas invitados y el escenario como tal es una cosa que no se ha visto en los 'streamings' en México, además va a ser en vivo", comenta Muelas de Gallo.

El evento estará lleno de anuncios y sorpresas por parte de Homegrown, entre ellas la esperada colaboración de Alemán con Snoop Dogg con el estreno del sencillo y el video de "Mi tío Snoop".

Sobre eso, Alemán relata que esperó dos años para poder grabar con el autor de "Drop It Like It's Hot", quien desde tiempo atrás se mostró interesado en trabajar con algún rapero mexicano.

"Fue como un sueño hacer una canción con él porque lo he escuchado toda mi vida, es uno de los raperos más completos que hay y trabajar con él fue un aprendizaje, es un 'bato'(hombre) que siempre te quiere estar enseñando, dando consejos, tal cual como decimos en la canción, un tío que siempre está ahí", dice Alemán.

Además de Banda Bastön y Alemán, el concierto contará con la presencia de Fntxy, Yoga Fire y Dee & Phu King Fu.