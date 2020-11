La NFL extrema medidas de seguridad con nuevos protocolos contra la covid-19

Nueva York, 23 nov (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sigue centrada por completo en la lucha contra los contagios del COVID-19 dentro su organización y dio a conocer este lunes nuevas guías bajo las que tendrán que operar todos los 32 equipos bajo la pandemia del coronavirus.

Entre las novedades importantes se encuentra la del uso obligatorio de las mascarillas por parte de los jugadores cuando no estén en el campo y se encuentren en el banquillo, al menos que tengan puesto el casco y estén listos para entrar a sustituir a un compañero.

Los nuevos protocolos, que entrarán en efecto a partir del jueves cuando de comienzo la Semana 12 de competición, tienen el respaldo de una amenaza de acciones disciplinarias en caso de no cumplir con ellos.

Las nuevas guías establecen que los jugadores que "no vayan a sustituir a alguien o que no se preparen para entrar al campo y no tengan puestos sus cascos deberán usar mascarillas o una tela con doble capa" mientras están en la banca, de acuerdo a un memo enviado a los equipos.

Los entrenadores que ordenan jugadas ya no tendrán la opción de usar sólo una careta (plástico protector) sino que tendrán que tener puesta también una mascarilla o una tela con doble capa.

Se solicita que los equipos hagan cumplir las reglas sobre el uso de mascarillas y se les recuerda que "violaciones por los jugadores y/o staffs resultarán en medidas de responsabilidad impuestas por el club". La liga recomienda que cada equipo designe a uno o dos miembros del staff que se aseguren de que las medidas se cumplan en los banquillos.

También se redujo a 62 el número máximo de jugadores que pueden viajar con el equipo y lo mismo sucedió con el acceso a las instalaciones de entrenamiento.

Ahora solo será permitido el acceso a 70 personas designadas como parte esencial del personal operativo. Otras 25 pueden ser nombradas dentro del personal de apoyo esencial, pero no pueden tener contacto o interactuar con personal esencial.

El acceso de empleados de servicio médico con el equipo será de hasta cinco personas.

Mientras que habrá más limitaciones en cuanto al acceso de personal de los medios de comunicación.

Habrá un máximo de 15 miembros de los medios, del equipo e independientes, que pueden cubrir los entrenamientos al aire libre, pero los periodistas independientes "no podrán ingresar al interior de las instalaciones (incluidas las burbujas de entrenamiento)". Hasta cinco miembros de medios afiliados al equipo pueden cubrir los entrenamientos en recinto cubierto.

Jugadores y miembros del staff tendrán permitido interactuar "brevemente" después de los partidos, pero deben regresar rápidamente al vestuario.

Las Pruebas positivas confirmadas entre jugadores de la NFL y staff han aumentado junto con el número de casos en la comunidad de Estados Unidos.

Un total de 108 pruebas han dado positivo en los últimos dos periodos de pruebas, en comparación a las 146 en los 11 periodos anteriores, un incremento considerable que preocupa a la NFL.