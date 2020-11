"Greatest Hits" de Queen en el Top 10 de Billboard, a casi 40 años de salir

Miami, 23 nov (EFE News).- Casi 40 años después de su lanzamiento, el álbum recopilatorio "Greatest Hits" (Grandes Éxitos) de la banda británica de rock Queen alcanzó por primera vez el top 10 en la lista Billboard 200, pasando del puesto 36 al 8 y gracias en buena medida a las ventas del disco en formato de vinilo en tiendas de Estados Unidos.

Esto ocurre por primera vez desde su lanzamiento en 1981 y después de 412 semanas "asombrosas" en la lista Billboard 200, celebró en un comunicado la empresa musical Universal Music.

En la semana que terminó el pasado 19 de noviembre, el histórico álbum tuvo un aumento en las ventas del 133 %, según la medidora de audiencia Nielsen Music/MRC Data.

El aumento se debe en gran parte, indicó Nielsen, a la venta masiva de vinilos el 14 de noviembre en tiendas de la cadena Walmart, donde todos los álbumes de vinilo se rebajaron a 15 dólares.

Así, en la semana que terminó el 19 de noviembre, "Greatest Hits" vendió 24.000 copias en todos los formatos (un aumento del 737 %), y los LP de vinilo representaron 23.000 copias (un aumento del 1.006 %) de esa suma, detalló la consultora.

"Greatest Hits" incluye algunas de las canciones de rock más emblemáticas del mundo, como el tema sinfónico "Bohemian Rhapsody", la canción más escuchada del siglo XX en todo el mundo y el clásico más escuchado.

El compendio también contiene otros temas emblemáticos como "We Are The Champions".

"Greatest Hits" de Queen, banda de rock formada en 1970, se lanzó por primera vez en octubre de 1981 y se ha reeditado varias veces durante las décadas siguientes. Antes de esta semana, una edición de 1992 llevó al álbum al puesto más cercano al top 10, alcanzando el número 11 en octubre de 1992.

Queen se asoció recientemente con los almacenes Target y Walmart para vender dos exclusivos álbumes de vinilo dobles de "Greatest Hits" por separado, ambos de larga duración (LP), y los fanáticos pueden elegir entre vinilo de color mármol de mezcla rubí o vinilo rojo y blanco, según Universal Music.

"En una era dominada por el hip-hop y el pop, Queen es más grande que nunca con un atractivo atemporal y una nueva generación de fanáticos", señaló el comunicado.

Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de cinco décadas, Queen representa una historia de éxito desde sus inicios en los años setenta y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury, hasta el mítico concierto Live Aid de 1985.