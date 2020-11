El Supremo de Puerto Rico juez en controvertidas elecciones y la alcaldía de San Juan

San Juan, 23 nov (EFE News).- El proceso del escrutinio general sigue a trancas y barrancas en Puerto Rico con el Tribunal Supremo como arbitro de las disputas y del proceso para saber el ganador en el ayuntamiento de la capital de la isla, San Juan.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó este lunes la reanudación del escrutinio general y determinó que todo voto adelantado o añadido a mano en disputa será referido para su discusión al pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La determinación del Supremo indica que las listas de voto adelantado y voto ausente serán divulgadas a los funcionarios electorales cuando se abran las cajas con las papeletas.

Hasta la resolución de hoy y casi tres semanas después de los comicios del pasado 3 de noviembre, Puerto Rico se encuentra en compás de espera para retomar el proceso de escrutinio general que debe dar de forma oficial los ganadores, después del retraso en el inicio debido a la aparición de cajas con miles de votos -sin que nadie conociera su origen- y todo tipo de incidentes que han terminado con la intervención de la justicia.

En el centro de todas las miradas se encontró la CEE con su presidente, Francisco Rosado, a la cabeza.

Rosado había sido citado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por alegaciones de incumplimiento a la sentencia emitida por la jueza De León Ríos, que establecía la entrega de las listas de los electores que solicitaron y ejercieron en la modalidad de adelantado y ausente (una número mucho más elevado que en pasados comicios, entre otros motivos por la covid-19).

El Tribunal Supremo emitió, sin embargo, la pasada semana, una resolución por la que quedaba suspendida la sentencia de la jueza por falta de jurisdicción, lo que no hizo si no complicar todavía más un proceso electoral caótico con numerosos incidentes.

Rosado estaba citado debido a una demanda incoado por el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín.

PRESIDENTE DE LA CEE CONFÍA EN LA JUSTICIA

El presidente de la CEE señaló que confiaba en la justicia, tras matizar que al haber entrado los tribunales en escena el proceso de escrutinio se paralizó momentáneamente, hasta la decisión judicial de hoy.

Durante el fin de semana, la CEE trabajó en el cuadre de actas de 19 precintos, la revisión de votos añadidos a mano y en sacar copias de las listas de voto adelantado, solicitadas en la demanda del MVC.

La directora interina de escrutinio de la CEE, Jessika Padilla, confirmó que esas fueron las únicas labores que se llevan a cabo, ya que la instrucción es esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la demanda del MVC, que este lunes se produjo.

El pleito legal, en definitiva, tuvo como resultado la paralización temporal del escrutinio general que comenzó a mediados de la pasada semana.

El escrutinio general es el proceso de conteo de papeletas que no se pudieron registrar el día de las elecciones por distintos motivos y el cotejo de actas electorales y papeletas, que debe conducir a la proclamación de los resultados oficiales.

El gobernante PNP también había acudido tanto al Tribunal de Primera Instancia de San Juan como al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que continuara el escrutinio general.

A todo lo antes mencionado se suma la aparición de siete cajas de votos identificadas el pasado viernes con más de 2.000 papeletas de voto a domicilio.

Los comisionados locales de cuatro precintos incluidos en los últimos siete maletines se reunirán este lunes para identificar su origen.

Seis de los maletines pertenecen a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa) y solamente uno corresponde a votos emitidos el 3 de noviembre en colegio regular.

EL ESCRUTINIO GENERAL NO TENDRÁ CONSECUENCIAS EN ALGUNOS CARGOS

Aunque hay puestos en los que el escrutinio general no tendrá consecuencias dada las diferencias de votos, no en todos los casos es así.

El cargo más destacado es el de gobernador, en el que se impuso el candidato del PNP, Pedro Pierluisi.

Mientras, en la emblemática Alcaldía de San Juan, el alcalde electo, Miguel Romero, anunció que acudirá hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico para radicar un recurso de certificación, en un intento por llevar a la alcaldesa saliente de San Juan, la mediática Carmen Yulín Cruz, a iniciar el proceso de transición, a lo que se ha negado hasta el momento amparándose en que el escrutinio general no está completado.

Romero subrayó que el objetivo es evitar que se dilate más el proceso, además presentar el pasado viernes una petición de ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a fin de que la alcaldesa saliente inicie la transición, según establece la ley en el Código Municipal.

Romero obtuvo una certificación preliminar de la CEE como alcalde electo.

"Aquí algunos pretenden que el escrutinio jamás continúe, que no finalice, que lleguemos al 2 de enero y no tengamos candidatos electos y eso sencillamente no lo podemos permitir", dijo.

El candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, presentó hoy dos recursos legales ante el Tribunal de Primera Instancia relacionados con supuestas irregularidades cometidas por la CEE.

Según Natal se trata por parte de la CEE y el PNP de burlar la voluntad de cambio de los electores de San Juan.

Natal justificó su iniciativa como parte de su compromiso de garantizar que el voto de cada elector en San Juan sea contado antes de certificar a un alcalde electo.