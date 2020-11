Muere a los 56 años la hermana del presidente de México

México, 18 nov (EFE News).- Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, falleció este miércoles a los 56 años, sin que hasta el momento se conozcan las causas del deceso, confirmó este miércoles a Efe una fuente de la Presidencia.

"Lamento mucho el fallecimiento de Candelaria Beatriz López Obrador, hermana de nuestro presidente López Obrador. Mi más sentido pésame y profundas condolencias con sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", dijo en Twitter Mario Delgado, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del mandatario.

"Mis condolencias al presidente López Obrador por el fallecimiento de su hermana Candelaria Beatriz. Descanse en paz", escribió en la misma red el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), gran rival político de López Obrador.

Por el momento, López Obrador no se ha pronunciado públicamente sobre el deceso de Candy, como la llamaban sus allegados.

No obstante, esta mañana la conferencia matutina duró menos de dos horas, con el presidente apresurándose a cerrar la rueda de prensa: "Voy a salir aquí mismo en la ciudad y luego tengo que regresar, pero tengo poco tiempo ahora".

Según medios locales, la hermana, residente en Tuxtla Gutiérrez, capital del suroriental estado de Chiapas, murió sobre las 5.30 am 6.30 am ET de un paro cardíaco.

Tras su conferencia de prensa, el presidente se habría dirigido al Hospital Militar de la Ciudad de México, donde habría sido trasladada de urgencia su hermana, según la fuente.

El mandatario reapareció más tarde en un acto público para dar a conocer el nuevo modelo laboral de México.

Nacido hace 67 años en Macuspana, en el suroriental estado de Tabasco, el presidente de México es el mayor de siete hermanos.

Según portales especializados, Candelaria Beatriz estudió para ser maestra. A finales de 2012 se dio a conocer que su hija Jade Judith -fruto de su relación con un empresario cafetalero- perdió la vida en un accidente de tránsito.