Fauci critica la gestión "inconexa" de Trump con el coronavirus

Nueva York, 17 nov (EFE News).- El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, criticó este martes en entrevista con el diario The New York Times la estrategia "inconexa", sin liderazgo por parte del gobierno federal, ante la pandemia del covid-19, y recomendó abordar la lucha contra la enfermedad de manera "uniforme", aunque evitó entrar en refriegas políticas.

Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute for Allergy and Infectious Diseases. EFE/EPA/Kevin dietsch / File