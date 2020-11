Urgen a latinos a unirse a estudios de la covid al ser "los que más mueren"

Miami, 12 nov (EFE News).- La participación de los latinos en los ensayos clínicos para tratamientos de la covid-19 en el país es crucial, dice a Efe la investigadora Katya Corado, que promueve Rise Above Covid (Superar la covid), un movimiento para vincular a esta minoría y erradicar la "desconfianza" que tiene hacia estas investigaciones.

}Fotografía cedida por el movimiento Rise Above Covid donde aparece la peruana Katya Corado una de sus promotoras y quien es investigadora del Instituto Lundquist del Centro Médico Harbor-UCLA (Universidad de California Los Angeles). EFE/Rise Above Covid /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS