El total de muertos por la covid-19 alcanza los 901 en Puerto Rico

Contenido relacionado

Colegio Administradores Servicios Salud afirma cumple con medidas protección

San Juan, 11 nov (EFE News).- El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Efraín Piñero, aseguró este miércoles que todas las instituciones están cumpliendo cabalmente con los protocolos y distribución de equipo de protección al personal en los hospitales.

"Tengo que levantar mi voz en defensa de los administradores de hospitales que han estado trabando de sol a sol esta pandemia", expresó Piñero.

"No es cierto que se esté escatimando con los equipos de protección personal en los hospitales y que no se estén tomado las medidas pertinentes para proteger la salud ocupacional de nuestros empleados y nuestros visitantes. Al contrario; hemos superado las expectativas", agregó.

Añadió que tanto es así, "que ningún hospital hasta el momento ha tenido que ser intervenido o cerrado por el Departamento de Salud por un brote institucional o cualquier situación que afecte la salud pública. Es un hecho que el Sistema de Rastreo de la covid-19 del Estado no ha emitido ni una sóla advertencia de que en alguna facilidad de salud de Puerto Rico, ni tan siquiera y afortunadamente hemos sido un punto de contagio mayor".

"A los que señalan, les digo que tenemos que ser prudentes y cuando hagamos un pronunciamiento o señalamiento público lo menos que se espera es que presenten la evidencia y se señale con nombre y apellidos a los negligentes. Hacer denuncias generalizadas o basada en supuestos no abonan nada. En esta etapa de la pandemia no podemos ser alarmistas y amerita que seamos puntuales. Si la alegación fuera cierta, por qué no lo dijo antes o radicó una querella en el Departamento de Salud o del Trabajo", indicó.

"En los más de seis meses de esta pandemia, el CASS ni la Junta Examinadora de Administradores de Servicios de Salud y, mucho menos el Departamento del Trabajo, han radicado una querella contra un Administrador de Hospital", recalcó.

"En los hospitales todos somos un equipo y tan importante es una profesión como otra", enfatizó. "A esta altura de la pandemia y dónde ya los pacientes están volviendo a retomar y mantener sus respectivos cuidados médicos, es lamentable que se hagan denuncias infundadas sin evidencia. A esos que han hecho denuncias, los reto a que presenten en menos de 24 horas una querella formal", reiteró.

Por último, Piñero dijo que los "Administradores de Hospitales en Puerto Rico tienen una maestría del Recinto de Ciencias Médicas y tienen que tomar una reválida y regirse por el Código de Ética de la profesión. Créame que nadie va poner su licencia en juego de una de las carreras profesionales más complejas que tiene el campo de la salud. Además, los hospitales son bien regulados por el Departamento de Salud y la Joint Commission. Por lo que todas las instituciones están cumpliendo cabalmente con los protocolos y distribución de equipo de protección personal en los hospitales".

En Puerto Rico existen sobre 700 Administradores de Salud licenciados.