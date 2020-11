Embajador de EEUU en México descarta que Kamala Harris frene aplicar el T-MEC

México, 9 nov (EFE News).- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, descartó este lunes que la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esté en riesgo a pesar de que la futura vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se opuso a su aprobación.

"La vicepresidenta electa obviamente tiene derecho a dar su opinión y su voto, pero el hecho de que no esté de acuerdo con el tratado no significa que este no va a quedar con fuerza", expresó el embajador.

Landau fue cuestionado durante un evento virtual de la México Cumbre de Negocios sobre la postura de Harris, quien siendo senadora del Partido Demócrata votó en contra del renovado tratado comercial de América del Norte al argumentar "preocupaciones ambientales".

El diplomático, en México desde agosto de 2019, recordó que el T-MEC "fue ratificado hace apenas un año por una mayoría abrumadora, incluyendo muchos votos demócratas".

"Si hay un nuevo Gobierno en Estados Unidos vamos a ver cómo influye en la implementación del T-MEC. Estamos todavía en los primeros momentos de la infancia de este acuerdo, espero que se pueda implementar de manera positiva en los tres países y que nos enaltezca a todos como la región más vibrante del mundo", dijo.

Por su parte, en el mismo foro, el negociador mexicano del T-MEC Jesús Seade evitó "especular sobre las políticas comerciales de Estados Unidos en el Gobierno que siga".

Ninguno de los dos se pronunció sobre la incertidumbre generada luego de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya negado a reconocer la victoria del candidato demócrata Joe Biden, quien ya alcanzó los votos suficientes para ser investido presidente en enero.

México es de los pocos países de América que todavía no ha reconocido por ahora la victoria de Biden y permanece a la expectativa de que se resuelvan las acusaciones de fraude que Trump ha aireado sin pruebas.

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido", expresó este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Landau expresó en el foro que la entrada en vigor del T-MEC el pasado 1 de julio tras años de duras negociaciones es algo "muy positivo" y "mucho mejor que no tener tratado", algo que contempló Trump cuando asumió el poder en 2017.

No obstante, dijo que el T-MEC "no es una barita mágica" para solucionar las disputas comerciales entre los tres países e instó a "seguir trabajando".

Asimismo, Seade opinó que el tratado permitirá que las disputas sean "más ordenadas e institucionalizadas" y subrayó la importancia de la cláusula que permitirá revisar cada seis años el acuerdo para adaptarlo a nuevas necesidades.