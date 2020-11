Salga elegido Trump o Biden, EE.UU. ya está afuera del Acuerdo de París

Washington, 4 nov (EFE News).- Estados Unidos se retiró este miércoles oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima coincidiendo con las elecciones, una decisión que es efectiva pese a que aún no se sabe si las ganó el presidente Donald Trump, que la adoptó en 2017, o su rival demócrata, Joe Biden, que se opone a ella.

Carter Roberts, President and CEO of the World Wildlife Fund. EFE/Archivo