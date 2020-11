Jenniffer González revalida como representante de Puerto Rico ante EE.UU.

San Juan, 4 nov (EFE News).- El exgobernador de Puerto Rico Anibal Acevedo Vila (2005-2009) ha admitido este martes su derrota en la carrera por la representación de la isla ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, frente a Jenniffer González, que ha logrado la victoria y revalida por otros cuatro años.

Acevedo Vila era el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) y González pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), actualmente en el gobierno.

Hasta el momento, González ha obtenido 350.362 votos (40,13%), y Acevedo Vilá tiene 272.228 (31,96%).

"Gracias a cada una de las personas que me honró con su voto y con su confianza. Desde que tomé la decisión sabía que era una contienda difícil. El pueblo de Puerto Rico sabe que en mi siempre tendrán un aliado para luchar por las cosas en las que creo, ahora desde otras plataformas", escribió en su cuenta oficial de twitter.

"A los que salgan electos esta noche, en lo que claramente es un nuevo escenario para el país, aspiro a que tengan el desprendimiento patriótico, más allá de sus afiliaciones políticas, de buscar los consensos y lograr las alianzas para hacer lo correcto por el país", expresó.

En cuanto a la gobernación sigue lideran por escasa ventaja el candidato del PNP, Pedro Pierluisi, seguido muy de cerca por Carlos Delgado del PPD.

Con un 75 por ciento escrutado, Pierluisi tiene un 32,9 y Delgado un 31,9 por ciento.

Le siguen la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alessandra Lugaro; Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Cesar Vázquez de Proyecto Dignidad (7,2 por ciento).

La consulta, no vinculante y la sexta que se celebra en la historia de la isla, sobre el SÍ o NO a ser un estado de Estados Unidos o seguir como Estado Libre Asociado (ELA), tiende al SI con 245.647 votos y 216.314, para el NO.

Unos 2,3 millones de puertorriqueños fueron convocados a las urnas en unas elecciones que se han caracterizado por las largas colas en la puerta de los colegios y el avance de los partidos emergentes.