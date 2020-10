Piden a latinos de Utah limitar reuniones familiares para combatir pandemia

Denver (CO), 28 oct (EFE News).- Las autoridades de salud de Utah solicitaron este miércoles a los residentes latinos que limiten sus reuniones familiares durante la época de fiestas a solo la familia inmediata para prevenir nuevos contagios de la covid-19 entre la comunidad hispana, la más afectada por esa enfermedad en ese estado.

Por medio de un mensaje en español, el gobernador de Utah, Gary Herbert, instó a los latinos a “evitar grandes encuentros” para las tradicionales celebraciones del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, subrayando que los latinos representan poco más del 28 % de los casos de coronavirus en Utah, aunque son solo el 14 % de la población estatal.

Por su parte, Edwin Espinal, portavoz del Departamento de Salud de Utah, indicó en rueda de prensa el martes que la comunidad hispana local, al acatar pedidos similares en el pasado, logró reducir de 40 % a 28 % el porcentaje de latinos en relación con el total de contagiados a nivel estatal.

El éxito de las campañas anteriores, enfocadas en que aumentar el uso de mascarillas y el distanciamiento social entre latinos, llevó a la creación de la nueva campaña para evitar un resurgimiento de los contagios en esa comunidad en los próximos dos meses, especialmente debido a la falta de distancia social en reuniones familiares y a la llegada de visitantes de otros estados.

Espinal aseveró que “aunque amamos a nuestras madres más que a la Navidad, es importante evitar las reuniones familiares con muchas personas”.

Un médico mexicano residente en Utah, el doctor Wing Province, especialista en emergencia en el Hospital Intermountain Healhcare, dijo en la misma rueda de prensa y hablando en español que “la verdad es que este virus mata a más hispanos que a blancos”, subrayando que “quienes no se mueren por el virus no pueden trabajar durante semanas” y, como consecuencia, no pueden mantener a sus familias.

Province, con experiencia tratando pacientes en Nueva York, confirmó que en Utah los hospitales “ya están casi a su capacidad (máxima)” en cuanto a recibir y tratar pacientes con covid-19 en cuidados intensivos (entre 94 % y 99 % de las camas están ocupadas), y anticipó que la situación se agravará “dentro de un mes cuando tengamos covid y gripe”.

Más allá del pedido del gobernador a los latinos, Herbert implementó hace dos semanas nuevas restricciones para las operaciones de negocios, organizaciones y templos luego de un brote de contagios y un aumento sin precedentes en las hospitalizaciones.

Este martes, Utah reportó 1.145 nuevos casos en un solo día, con un promedio diario durante las dos semanas anteriores de 1.500 nuevos casos, y con un total de 107.228 contagios y 578 muertes desde el inicio de la pandemia.