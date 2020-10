El peruano Pedro Gallese se siente realizado en el fútbol de la MLS

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El portero peruano Pedro Gallese afirmó este viernes que se siente realizado en el fútbol de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS) tras haber destacado esta temporada con el Orlando City.

El equipo dirigido por el colombiano Óscar Pareja ha sido protagonista y por ello alcanzó la final del Torneo Regreso de la MLS que se jugó en la burbuja de Orlando durante más de un mes y asimismo ya se clasificó a los playoffs de la liga.

Esta campaña ha sido posible en parte por el gran momento de forma de Gallese, el limeño de 30 años.

"La verdad estoy muy contento de como me he adaptado al fútbol de la MLS y ver que poco a poco ayudo al equipo a conseguir objetivos que hacen que me sienta realizado en mi nueva etapa profesional, aunque como es lógico todavía quedan muchas metas que alcanzar, la más importante la de ser campeones de liga, y en eso estamos", declaró Gallese en entrevista concedida a la propia liga.

A pesar de la pandemia del coronavirus, que transformó por completo el ritmo de competición y de vida de todos los deportistas, Gallese admite que el factor compañerismo se ha acentuado aun más y esa ha sido una de las claves de que el Orlando City se haya podido conocer mucho mejor y una manera más rápida.

"Nosotros nos hemos hecho fuertes en esta pandemia porque nos conocimos un poco más, hicimos muchas reuniones. Por medio de aplicaciones nos conocimos más como personas y como jugadores. Sabemos cómo vive cada compañero, conocemos a sus familias, y eso se refleja en el campo también", destacó Gallese.

El portero peruano considera que este ha sido un factor clave para llegar a la final del Torneo Regreso y de alcanzar un invicto de 12 partidos en la liga actual.

Sin embargo, admite que deben dar el salto de pasar de los empates a los triunfos, pues en los tres últimos partidos no han podido pasar de la paridad.

Este sábado, Orlando City jugará el primero de sus últimos cinco encuentros de la fase regular y lo hará de visitante contra el Inter Miami, en la nueva rivalidad que ha surgido en el estado de Florida, donde los duelos entre ambos --el cuarto-- ya son considerados "clásicos".

Gallese admite que son los partidos que "siempre deseas disputar y quieres ganar".

El peruano también habló de la importancia que ha tenido la presencia del colombiano Pareja como entrenador del equipo y la del argentino Ricardo Gareca con la selección de Perú, mientras que considera que ambos tienen "similitudes" tanto en su filosofía de entrenar como en la del apoyo al jugador.

"Son dos técnicos que tienen sus ideas muy claras y un cuatro de ayudantes que los apoya, al igual que lo hacen con el jugador. En el modo de pensar son muy similares, yo creo que por eso son personas exitosas como lo están reflejando en la posición donde están".

Gallese reiteró que con ambos entrenadores se siente cómodo, al igual que con todo el personal, porque ayudan a trabajar con plena confianza y de ahí los buenos resultados.

El arquero también se mostró optimista de cara al futuro de la selección de Perú en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 a pesar de haber empatado de visitantes frente a Paraguay y de caer de local contra Brasil.

"La eliminatoria siempre va a ser dura, pero al margen de los resultados que conseguimos creo que hicimos buenos partidos y vamos a salir adelante, dado que la misma no ha hecho más que empezar", puntualizó Gallese.