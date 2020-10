Pérez Hilton, de ser un "cubanito" de Miami al bloguero más famoso del mundo

Fotografía personal cedida donde aparece el bloguero Mario Armando Lavandeira, más conocido como Pérez Hilton, junto con la cantante Lady Gaga de quien habla en su su libro "TMI: My Life In Scandal" ("Demasiada Información: Mi vida en el escándalo") que acaba de sacar bajo el sello de Chicago Review Press. EFE/Pérez Hilton /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía personal cedida donde aparece el bloguero Mario Armando Lavandeira, más conocido como Pérez Hilton, que acaba de sacar su libro "TMI: My Life In Scandal" ("Demasiada Información: Mi vida en el escándalo") bajo el sello de Chicago Review Press. EFE/Pérez Hilton /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS